40. Tschernobyl-Jahrestag: Selenskyj wirft Russland "nuklearen Terrorismus" vor

Das stillgelegte Akw Tschernobyl

Der ukrainische PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj hat Russland am 40. Jahrestag der Reaktorkatastrophe von Tschernobyl 'nuklearen Terrorismus' vorgeworfen. Er prangerte an, dass immer wieder russische Drohnen Ã¼ber das stillgelegte Akw hinwegflÃ¶gen.

Inmitten tÃ¶dlicher russischer Luftangriffe hat die Ukraine am Sonntag der Atomkatastrophe von Tschernobyl vor 40 Jahren gedacht. PrÃ¤sident Wolodymyr Selenskyj warf Russland am Jahrestag "nuklearen Terrorismus" vor. Russische Drohnen flÃ¶gen immer wieder Ã¼ber das stillgelegte Akw Tschernobyl hinweg, im vergangenen Jahr sei die wichtige SchutzhÃ¼lle des UnglÃ¼cksreaktors getroffen worden. Durch russische Angriffe auf die Ukraine wurden am Wochenende nach BehÃ¶rden-Angaben mindestens elf Menschen getÃ¶tet.Â



Mit dem Einmarsch in die Ukraine im Februar 2022 habe Russland "die Welt erneut an den Rand einer menschengemachten Katastrophe" gebracht, erklÃ¤rte Selenskyj. Hinsichtlich der russischen Drohnen Ã¼ber dem stillgelegten Akw Tschernobyl fÃ¼gte er hinzu: "Die Welt darf diesen nuklearen Terrorismus nicht weiter zulassen."



Der Super-GAU von Tschernobyl am 26. April 1986 war die schlimmste zivile Nuklearkatastrophe der Geschichte. Damals hatte ein menschlicher Fehler wÃ¤hrend eines Sicherheitstests eine Explosion in einem der Reaktoren des Akw im Norden der Ukraine - die damals Teil der Sowjetunion war - ausgelÃ¶st. In den folgenden Tagen kontaminierte die ausgetretene radioaktive Wolke die Ukraine, Belarus und Russland, ehe sie sich Ã¼ber Europa ausbreitete.Â



Die SchÃ¤tzungen Ã¼ber die Zahl der Todesopfer gehen weit auseinander.Â Ein UN-Bericht aus dem Jahr 2005 bezifferte die Zahl der bestÃ¤tigten und prognostizierten TodesfÃ¤lle in den drei am stÃ¤rksten betroffenen LÃ¤ndern auf 4000. Die Umweltschutzorganisation Greenpeace schÃ¤tzte 2006, dass die Katastrophe fast 100.000 TodesfÃ¤lle verursacht habe.



Die Ãœberreste des Atomkraftwerks sind von einer inneren StrahlungsschutzhÃ¼lle aus Stahl und Beton umgeben, die nach der Katastrophe hastig errichtet wurde. Eine modernere Ã¤uÃŸere SchutzhÃ¼lle umgibt den gesamten UnglÃ¼cksreaktor. Sie verhindert die Freisetzung radioaktiver Strahlung.



Im Februar 2025 wurde die Ã¤uÃŸere SchutzhÃ¼lle durch eine russische Drohne schwer beschÃ¤digt. Ende desselben Jahres warnte der Kraftwerksleiter gegenÃ¼ber der Nachrichtenagentur AFP, ein weiterer Angriff kÃ¶nne zum Einsturz der SchutzhÃ¼lle fÃ¼hren. Greenpeace erklÃ¤rte kÃ¼rzlich, dass die AuÃŸenhÃ¼lle "derzeit nicht repariert werden kann, sie nicht wie vorgesehen funktionieren kann und die MÃ¶glichkeit radioaktiver Freisetzungen besteht".Â



In den ersten Tagen des russischen Angriffskriegs hatten russische Truppen das GelÃ¤nde von Tschernobyl unter ihre Kontrolle gebracht. Die Eroberung des stillgelegten Akw schÃ¼rte groÃŸe BefÃ¼rchtungen, ein militÃ¤rischer Zwischenfall kÃ¶nnte dort eine katastrophale nukleare Katastrophe auslÃ¶sen. SpÃ¤ter zogen sich die Truppen von der Anlage zurÃ¼ck.



Am Wochenende flog die russischen Armee wieder massive Angriffe auf das Nachbarland. Dabei wurden in der Nacht zum Sonntag nach ukrainischen Angaben mindestens drei Menschen getÃ¶tet. In der Region Sumy im Nordosten seien zwei MÃ¤nner getÃ¶tet worden, hieÃŸ es von der regionalen MilitÃ¤rverwaltung. In der ostukrainischen Stadt Dnipro in der Ostukraine wurde ein weiterer Mensch getÃ¶tet, wie der dortige Ã¶rtliche MilitÃ¤rverwaltungschef mitteilte.Â Mindestens vier weitere Menschen wurden demnach verletzt.Â



Die Angriffe wurden den Angaben zufolge mit Drohnen und Artillerie verÃ¼bt. Nach Angaben der ukrainischen Luftwaffe setzte die russische Armee 144 Drohnen in der Nacht zum Sonntag ein, 124 davon seien abgefangen worden.



Am Samstag waren in Dnipro nach Angaben der Ã¶rtlichen BehÃ¶rden mindestens acht Menschen getÃ¶tet worden. Diese Angriffe dauerten demnach 20 Stunden.



In Sewastopol auf der von Russland annektierten Halbinsel Krim erklÃ¤rten die BehÃ¶rden am Sonntag, dass eine ukrainische Drohne einen Mann getÃ¶tet und drei weitere Menschen verletzt habe. In verschiedenen Vierteln der Hafenstadt seien mehrere WohnhÃ¤user sowie eine Tanzschule beschÃ¤digt worden, erklÃ¤rte der von den russischen BehÃ¶rden eingesetzte Gouverneur Michail Raswoschajew.Â