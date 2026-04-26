Streit um Warkens Krankenkassenreform: SPD bleibt auf Konfrontationskurs

SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf

Im Streit um die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vorlegten Reformentwurf fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung bleibt der Koalitionspartner SPD auf Konfrontationskurs. Deren GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf sprach von 'Schieflage'.

Im Streit um die von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) vorlegten ReformvorschlÃ¤ge fÃ¼r die gesetzliche Krankenversicherung bleibt der Koalitionspartner SPD auf Konfrontationskurs. Der Entwurf Warkens weise eine "Schieflage" zulasten von Beitragszahlern auf, sagte SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf den Zeitungen der Funke Mediengruppe von Sonntag. Er forderte eine stÃ¤rkere Belastung von Pharmakonzernen.



Warken hofft derweil auf sinkende ZusatzbeitrÃ¤ge fÃ¼r Versicherte bei ausreichenden Einsparungen durch ihre ReformvorschlÃ¤ge. Auch das sei "mÃ¶glich", sagte die Ministerin der "Bild am Sonntag". Voraussetzung dafÃ¼r sei unter anderem ein entsprechendes Volumen an tatsÃ¤chlichen Einsparungen, auch die Konjunkturentwicklung spiele eine Rolle. Ziel ihres Reformentwurfs sei es insgesamt, die BeitrÃ¤ge stabil zu halten.



Warkens Vorschlag verlagere zu viel Belastung auf die Menschen, die ohnehin bereits hohe BeitrÃ¤ge zahlten, kritisierte KlÃ¼ssendorf. HÃ¶here Zuzahlungen, Einschnitte bei Leistungen und Druck auf das Krankengeld wÃ¼rden genau die treffen, die das System heute schon trÃ¼gen. "Ein groÃŸer Hebel liegt bei den Arzneimitteln", fÃ¼gte er an. Deutschland habe in Europa die hÃ¶chsten Arzneimittelausgaben pro Kopf.



"Der Entwurf muss daher ganz erheblich bei den Arzneimittelpreisen ansetzen und die Preisgestaltung der Pharmakonzerne klar begrenzen, statt die Rechnung bei Familien und Beitragszahlenden abzuladen", sagte der SPD-GeneralsekretÃ¤r den Funke-Zeitungen. Die Pharmakonzerne mÃ¼ssten ihren gerechten Beitrag leisten. Versorgungssicherheit in der Gesundheit seiÂ eine gemeinsame Aufgabe des Staates und der Industrie.



Warken hatte vor rund zwei Wochen ihre VorschlÃ¤ge fÃ¼r eine Reform der gesetzlichen Krankenversicherung vorgelegt, einer SÃ¤ule der sozialen Sicherung. Dadurch sollen schon im kommenden Jahr 20 Milliarden Euro eingespart werden. Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) will die Reform am Mittwoch vom Kabinett beschlieÃŸen und bis zur Sommerpause vom Bundestag verabschieden lassen. Der Entwurf stÃ¶ÃŸt auf breite Kritik, unter anderem von Sozial- und Ã„rzteverbÃ¤nden sowie Kassen.



Konkret sehen die ReformvorschlÃ¤ge unter anderem die EinschrÃ¤nkung der kostenlosen Mitversicherung vor. Kinder sollen zwar mitversichert bleiben, Ehepartner aber nur in AusnahmefÃ¤llen. DarÃ¼ber hinaus sollen die Patientenzuzahlungen fÃ¼r Medikamente steigen. Bei planbaren Operationen will Warken schrittweise Zweitmeinungen verpflichtend machen. Geplant ist auch, HomÃ¶opathie als Kassenleistung zu streichen.



Die Gewerkschaft GEW beklagte am Sonntag eine "soziale Schieflage" in des Entwurfs. Statt das Gesundheitssystem "zukunftsfest" zu machen, wolle Warken "im Wesentlichen Leistungen kÃ¼rzen und die Lasten von Versicherten und BeschÃ¤ftigten tragen lassen", erklÃ¤rte GEW-Chefin Maike Finnern am Sonntag in Frankfurt am Main. EinschrÃ¤nkungen bei der beitragsfreien Mitversicherung werde Familien "hart" treffen.



Mehr als 70 Millionen Menschen sind dem Bundesgesundheitsministerium zufolge in der gesetzlichen Krankenversicherung, das entspricht 90 Prozent der BevÃ¶lkerung. Zugleich steckt das System tief in den roten Zahlen: Im kommenden Jahr wird mit einem Defizit von 15 Milliarden Euro, bis 2030 sogar mit 40 Milliarden Euro gerechnet werden. Es drohen steigende KassenbeitrÃ¤ge, was zu hÃ¶heren Sozialabgaben fÃ¼r Versicherte und Unternehmen fÃ¼hrt. Dies will die Regierung verhindern.



Eine Reform des Systems ist hochkomplex und politisch heikel, es gibt auÃŸerdem zahlreiche Stellschrauben. Eine Rolle spielt in der Debatte etwa auch die Forderung nach einer kostendeckenden Finanzierung der BeitrÃ¤ge fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger durch den Bund. Derzeit decken die Zahlungen aus dem Bundeshaushalt nach Angaben der Techniker Krankenkasse nur etwa ein Drittel der tatsÃ¤chlichen Kosten.



Laut Spitzenverband der gesetzlichen Krankenkassen verschiebt der Bund dadurch jÃ¤hrlich ein Ausgabenvolumen von rund zehn Milliarden Euro aus dem eigenen Haushalt auf die Kassen. Der Verband beschreitet inzwischen den Rechtsweg: Im Dezember reichte er eine erste Klage gegen die Praxis beim nordrhein-westfÃ¤lischen Landessozialgericht ein.



In der "Bild am Sonntag" Ã¤uÃŸerte Warken VerstÃ¤ndnis fÃ¼r die Position der Kassen in dieser Frage. "Wir mÃ¼ssen da zumindest einen Einstieg finden, wie der Bund sich in grÃ¶ÃŸerem Umfang an diesen Kosten beteiligt", sagte sie. Dies sei auch "eine Frage der Gerechtigkeit".Â