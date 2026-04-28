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AuswÃ¤rtiges Amt beobachtet Verfahren um NS-Opfer in Italien

  • dts - 28. April 2026, 23:22 Uhr
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AuswÃ¤rtiges Amt (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Entscheidung des italienischen Kassationsgerichts in Rom, mit dem griechische AngehÃ¶rige von NS-Opfern kÃ¼nftig die Vollstreckung in deutsches VermÃ¶gen erreichen kÃ¶nnten, wird von der Bundesregierung aufmerksam verfolgt. "Die Bundesregierung beobachtet die Entwicklungen, ist an dem Verfahren jedoch nicht beteiligt und kommentiert es nicht", teilte ein Sprecher des AuswÃ¤rtigen Amtes dem "Spiegel" auf Anfrage mit.

Weiterhin wurde aus dem AuÃŸenministerium auf die VorlÃ¤ufigkeit der Entscheidung verwiesen. "Es handelt sich um ein Zwischenurteil des italienischen Obersten Kassationsgerichts in einem Vollstreckungsverfahren gegen die Deutsche Bahn AG", so der Sprecher.

Der Kassationsgerichtshof in Rom hatte jÃ¼ngst entschieden, dass nicht-italienische NS-Opfer und ihre Nachfahren, die ein Vollstreckungsurteil erstritten haben, ihren Anspruch auf VermÃ¶gen deutscher Staatsunternehmen durchsetzen kÃ¶nnen. Damit wies das oberste Zivil- und Strafgericht Italiens eine Revision der Deutschen Bahn zurÃ¼ck. Der Konzern wollte erreichen, dass die gegen ihn in Italien laufenden Zwangsvollstreckungsverfahren von Opfern deutscher Kriegsverbrechen in Griechenland und ihren Nachfahren eingestellt werden. Hintergrund der Klage ist ein Massaker der SS im Juni 1944, bei dem im griechischen Dorf Distomo 218 Menschen ermordet worden waren.

Die Deutsche Bahn erklÃ¤rte auf Anfrage des Nachrichtenmagazins, bei dem Verfahren vor dem Kassationsgerichtshof in Rom sei es allein um die Frage gegangen, ob das italienische Gesetz Ã¼ber die Einrichtung des EntschÃ¤digungsfonds automatisch zur Einstellung der Zwangsvollstreckung fÃ¼hre. Das Gericht habe die von der DB beantragte Einstellung von Zwangsvollstreckungsverfahren zwar zurÃ¼ckgewiesen, teilte das Unternehmen jetzt mit. "Das hat jedoch nicht die ZulÃ¤ssigkeit von PfÃ¤ndungen von DB-VermÃ¶gen in Italien zur Folge." DarÃ¼ber entscheide der Ausgang zweier noch laufender Verfahren am Landgericht Rom.

"In beiden Einspruchsverfahren hat das Landgericht Rom der DB in der ersten Instanz Recht gegeben", so ein DB-Sprecher. "Die BegrÃ¼ndung des Gerichts: Die DB sei eine vom Bund getrennte RechtspersÃ¶nlichkeit und kÃ¶nne deshalb grundsÃ¤tzlich nicht fÃ¼r Schulden des Bundes haften", so der Sprecher der Deutschen Bahn weiter.

Das Verfahren der AngehÃ¶rigen der NS-Opfer aus Distomo lÃ¤uft seit mehreren Jahren. Nachdem die griechischen Hinterbliebenen der Opfer des SS-Massakers zunÃ¤chst in Griechenland keine Zwangsvollstreckung in deutsches Eigentum erreichen konnten, zogen sie in Italien vor Gericht. Dort gelang es ihnen, dass ihre Eigentumsrechte auf deutsches VermÃ¶gen vom Oberlandesgericht in Florenz anerkannt wurde, was das Kassationsgericht in Rom jÃ¼ngst bestÃ¤tigte. Gegen die Vollstreckung ihrer VermÃ¶genswerte hatte wiederum die Deutsche Bahn AG vor dem Kassationsgericht geklagt.

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