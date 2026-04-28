Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verbraucherpolitiker von Union und GrÃ¼nen zeigen sich offen fÃ¼r den Aufbau eines zentralen Anti-Scam-Zentrums zur BekÃ¤mpfung von Online-Betrug in Deutschland. "ZÃ¶gern kÃ¶nnen wir uns angesichts der rasant zunehmenden und immer professioneller organisierten Betrugsformen nicht lÃ¤nger leisten", sagte Carsten Brodesser (CDU), Obmann der Unionsfraktion im Finanzausschuss des Bundestags, dem Nachrichtenportal "T-Online" am Dienstag.
Deutschland brauche eine zentrale, schlagkrÃ¤ftige Struktur, in der Banken, Telekommunikationsunternehmen und ErmittlungsbehÃ¶rden verbindlich zusammenarbeiten, so Brodesser. Anti-Scam-Zentren im Ausland zeigten, was mÃ¶glich sei. "Dass wir das Modell in Deutschland bislang nicht mal ernsthaft diskutieren, ist ein klares VersÃ¤umnis."
Auch der GrÃ¼nen-Politiker Till Steffen, Sprecher seiner Fraktion fÃ¼r Verbraucherschutzpolitik, sieht Handlungsbedarf. Um laufende Scam-Kampagnen frÃ¼h zu erkennen und einzudÃ¤mmen, brauchen man einen schnellen Informationsaustausch zwischen Verbrauchern, Banken, Unternehmen, Telekommunikation und ErmittlungsbehÃ¶rden, sagte er zu "T-Online". Deutschland hinke hinterher.
Der Vorschlag eines Anti-Scam-Zentrums geht auf den Oberstaatsanwalt Nino Goldbeck von der Zentralstelle Cybercrime Bayern zurÃ¼ck. Nach EinschÃ¤tzung Goldbecks hat Online-Betrug inzwischen ein massives AusmaÃŸ erreicht. Der jÃ¤hrliche Schaden allein in Deutschland kÃ¶nne bereits bei mehr als zehn Milliarden Euro liegen. "International ist es Konsens, dass wir eine `Scamdemie` erleben, eine Pandemie des Onlinebetrugs", sagte Goldbeck. In Deutschland sei dafÃ¼r bislang kaum Bewusstsein vorhanden.
International setzen mehrere LÃ¤nder bereits auf spezialisierte Anti-Betrugs-Zentren, in denen staatliche Stellen und private Unternehmen zusammenarbeiten. In Deutschland gibt es bislang keine vergleichbare Einrichtung.
Brennpunkte
Union und GrÃ¼ne offen fÃ¼r Einrichtung von Anti-Scam-Zentrum
- dts - 28. April 2026, 19:19 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Verbraucherpolitiker von Union und GrÃ¼nen zeigen sich offen fÃ¼r den Aufbau eines zentralen Anti-Scam-Zentrums zur BekÃ¤mpfung von Online-Betrug in Deutschland. "ZÃ¶gern kÃ¶nnen wir uns angesichts der rasant zunehmenden und immer professioneller organisierten Betrugsformen nicht lÃ¤nger leisten", sagte Carsten Brodesser (CDU), Obmann der Unionsfraktion im Finanzausschuss des Bundestags, dem Nachrichtenportal "T-Online" am Dienstag.
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