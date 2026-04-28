Lob fÃ¼r Innovationskraft: Bundesregierung will auf ukrainische Waffen setzen

Minister Reiche, Pistorius, Klingbeil (v.l.)

Die Bundesregierung will die RÃ¼stungszusammenarbeit mit der Ukraine ausbauen, um von den Erfahrungen des im Krieg befindlichen Landes zu profitieren. 'Die Ukraine ist ein Land, das notgedrungen in eine unglaubliche InnovationsfÃ¤higkeit und Geschwindigkeit hineingewachsen ist.'

Die Bundesregierung will die RÃ¼stungszusammenarbeit mit der Ukraine ausbauen, um von den Erfahrungen des im Krieg befindlichen Landes zu profitieren. "Die Ukraine ist ein Land, das notgedrungen in eine unglaubliche InnovationsfÃ¤higkeit und Geschwindigkeit hineingewachsen ist", sagte Bundesverteidigungsminister Boris Pistorius (SPD) am Dienstag in Berlin. "Sie entwickeln Technologien nicht unter Laborbedingungen, sondern eben tatsÃ¤chlich auf dem Gefechtsfeld." Sein Ministerium werde mehr MilitÃ¤r-AttachÃ©s an die deutsche Botschaft nach Kiew entsenden, um Ansprechpartner fÃ¼r eine engere RÃ¼stungszusammenarbeit zu bieten.



Pistorius Ã¤uÃŸerte sich nach einer GesprÃ¤chsrunde in seinem Ministerium, an der neben deutschen und ukrainischen Regierungsmitgliedern auch Vertreter der deutschen Wirtschaft und des Finanzsektors teilnahmen. Deutschland habe groÃŸes Interesse an einigen Entwicklungen der ukrainischen RÃ¼stungsindustrie, etwa Abfangdrohnen und PrÃ¤zisionsraketen mit grÃ¶ÃŸerer Reichweite, sagte der Minister.



Durch den ukrainischen Abwehrkampf gegen Russland wÃ¼rden Technologien "unmittelbar unter realen Bedingungen getestet und kÃ¶nnen quasi in ganz kurzen Entwicklungszyklen weiterentwickelt und perfektioniert werden - und das Ganze oft im Rhythmus von nur wenigen Wochen", sagte Pistorius. "So erreicht die Ukraine eine beeindruckende Innovationskraft und Geschwindigkeit."



"Wir sehen, dass die Ukraine Innovationstreiber geworden ist, beispielsweise in der Drohnenabwehr", sagte Bundesfinanzminister Lars Klingbeil (SPD), der an dem Treffen teilnahm. Deutschland wolle Joint Ventures stÃ¤rken, um selbst von den Innovationen der Ukraine zu profitieren.



Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) kÃ¼ndigte nach den Beratungen an, eine Kontaktstelle fÃ¼r deutsche Unternehmen einzurichten, die mit der Ukraine zusammenarbeiten wollen. Die Ukraine "deckt mittlerweile groÃŸe Teile ihrer militÃ¤rischen Bedarfe selbst und stÃ¤rkt mit ihrer technologischen LeistungsfÃ¤higkeit nicht nur sich selbst, sondern auch die Sicherheit in Europa und damit auch unsere", sagte sie.