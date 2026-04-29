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Fehlender Vaterschaftsurlaub in Deutschland wird Fall fÃ¼r EuropÃ¤ischen Gerichtshof

  • AFP - 29. April 2026, 16:14 Uhr
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FuÃŸ eines Neugeborenen
Bild: AFP

Fehlender Vaterschaftsurlaub in Deutschland wird zum Fall fÃ¼r den EuropÃ¤ischen Gerichtshof. Das Bundesverwaltungsgericht stellte die Frage, ob zusÃ¤tzlich zu Elternzeit und Elterngeld ein bezahlter Vaterschaftsurlaub eingefÃ¼hrt werden muss.

Fehlender Vaterschaftsurlaub in Deutschland wird zum Fall fÃ¼r den EuropÃ¤ischen Gerichtshof (EuGH). Das Bundesverwaltungsgericht in Leipzig stellte den europÃ¤ischen Richterinnen und Richtern am Mittwoch die Frage, ob zusÃ¤tzlich zu Elternzeit und Elterngeld ein bezahlter Vaterschaftsurlaub eingefÃ¼hrt werden muss.Â Eine Richtlinie der EU von 2019 sieht fÃ¼r VÃ¤ter mindestens zehn Tage Urlaub um den Zeitpunkt der Geburt vor. (Az. 1 WB 27.25)

Die EU-Kommission leitete 2022 ein Vertragsverletzungsverfahren gegen Deutschland ein, weil diese Richtlinie nicht vollstÃ¤ndig in nationales Recht umgesetzt worden sei. 2023 wurde dieses Verfahren aber abgeschlossen. Nach Angaben des Bundesfamilienministeriums reichen die deutschen Regelungen zu Elternzeit und Elterngeld aus, die Bundesrepublik mÃ¼sse keinen zusÃ¤tzlichen Vaterschaftsurlaub einfÃ¼hren.

Die frÃ¼here Bundesregierung plante eine sogenannte Familienstartzeit - eine zweiwÃ¶chige bezahlte Freistellung nach der Geburt eines Babys fÃ¼r den Partner oder die Partnerin der Mutter. Diese PlÃ¤ne wurden aber nicht umgesetzt.

Vor dem Bundesverwaltungsgericht wurde nun der Fall eines Bundeswehrsoldaten verhandelt, der im Januar 2024 Vater wurde. Nach der Geburt seiner Tochter beantragte der Major zehn Tage Vaterschaftsurlaub, bekam aber zunÃ¤chst gar keinen. Stattdessen musste er seinen normalen Erholungsurlaub einsetzen. SpÃ¤ter wurde ihm nachtrÃ¤glich ein Tag Sonderurlaub gewÃ¤hrt.

Vor Gericht will er erreichen, dass er nachtrÃ¤glich weitere neun Tage Sonderurlaub bekommt. Die Richterinnen und Richter in Leipzig setzten das Verfahren nun aus und stellten dem EuropÃ¤ischen Gerichtshof mehrere Fragen. Sobald diese beantwortet sind, geht das Verfahren am Bundesverwaltungsgericht weiter.

Im September 2025 entschied bereits das Verwaltungsgericht KÃ¶ln, dass Bundesbeamte Anspruch auf zehn Tage vergÃ¼teten Vaterschaftsurlaub hÃ¤tten. Dieses Urteil ist aber noch nicht rechtskrÃ¤ftig.

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