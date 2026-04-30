Brennpunkte

Erster direkter Linienflug zwischen USA und Venezuela seit 2019 in Caracas gelandet

  • AFP - 30. April 2026, 23:07 Uhr
Bild vergrößern: Erster direkter Linienflug zwischen USA und Venezuela seit 2019 in Caracas gelandet
Pilot der US-Maschine mit Venezuelas Flagge
Bild: AFP

Nach rund sieben Jahren ist erstmals wieder ein direkter Linienflug aus den USA in Venezuela gelandet. Die aus Miami kommende Maschine der Envoy Air, einer Tochtergesellschaft der US-Fluggesellschaft American Airlines, landete am Donnerstag in MaiquetÃ­a nahe Caracas.

Nach rund sieben Jahren ist erstmals wieder ein direkter Linienflug aus den USA in Venezuela gelandet. Die aus Miami kommende Maschine der Envoy Air, einer Tochtergesellschaft der US-Fluggesellschaft American Airlines, landete am Donnerstag gegen 13.15 Uhr (Ortszeit, 19.15 Uhr MESZ) auf dem internationalen Flughafen SimÃ³n BolÃ­var in MaiquetÃ­a nahe Caracas, wie anwesende Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.Â 

Seit 2019, dem Jahr des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden LÃ¤ndern, hatte es keine kommerziellen FlÃ¼ge mehr gegeben. Die Landung der US-Maschine markiert somit einen weiteren Schritt in der Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden LÃ¤ndern nach der Gefangennahme des linksnationalen Ex-PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro. Maduro war im Januar bei einem US-MilitÃ¤reinsatz in Caracas gefangengenommen und nach New York gebracht worden. Dort soll ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden.

An Bord der Passagiermaschine waren GeschÃ¤ftsleute, US-Regierungsvertreter und zahlreiche Journalisten. Wie bei der ErÃ¶ffnung einer neuen Flugverbindung Ã¼blich, wurde das Flugzeug auf dem Rollfeld mit Wasser besprÃ¼ht. Zahlreiche venezolanische und US-Vertreter empfingen das Flugzeug auf der Landebahn, viele Reisende machten Selfies.Â 

US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte nach der Gefangennahme Maduros gesagt, Venezuela stehe nun unter der Kontrolle der USA. Anfang MÃ¤rz nahmen beide Staaten offiziell wieder diplomatische Beziehungen auf.Â In den vergangenen Wochen lockerte Washington zudem seine Sanktionen gegen Venezuela.

Venezuela wird derzeit von ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez gefÃ¼hrt, die von Trump als "fantastisch" gelobt wurde. RodrÃ­guez war VizeprÃ¤sidentin unter Maduro und wurde vom Obersten Gericht des Landes nach dessen Gefangennahme als Interims-Staatschefin eingesetzt.Â 

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Kreise: Dschihadisten in Mali beginnen mit Blockade von Hauptstadt Bamako
    Kreise: Dschihadisten in Mali beginnen mit Blockade von Hauptstadt Bamako

    Dschihadisten in Mali haben Sicherheitskreisen zufolge mit einer Blockade der Hauptstadt Bamako begonnen. Wie die Nachrichtenagentur AFP am Donnerstag aus Sicherheits- und

    Mehr
    Myanmars PrÃ¤sident wandelt Strafe inhaftierter Suu Kyi in Hausarrest um
    Myanmars PrÃ¤sident wandelt Strafe inhaftierter Suu Kyi in Hausarrest um

    FÃ¼nf Jahre nach ihrer Festnahme ist die in Myanmar inhaftierte FriedensnobelpreistrÃ¤gerin und ehemalige de-Facto-Regierungschefin Aung San Suu Kyi vom GefÃ¤ngnis in den

    Mehr
    Wadephul wirbt fÃ¼r Geduld bei Verhandlungen mit Iran
    Wadephul wirbt fÃ¼r Geduld bei Verhandlungen mit Iran

    Rabat (dts Nachrichtenagentur) - BundesauÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) hat angesichts des Nahost-Konflikts, steigender Energiepreise und der stockenden Iran-Verhandlungen um

    Mehr
    Tankrabatt: VerbraucherschÃ¼tzer nehmen Kartellamt in die Pflicht
    Tankrabatt: VerbraucherschÃ¼tzer nehmen Kartellamt in die Pflicht
    EU verbietet Blei in gÃ¤ngigen AngelkÃ¶dern
    EU verbietet Blei in gÃ¤ngigen AngelkÃ¶dern
    EZB sieht steigende Inflationsrisiken - aber noch keinen Bedarf fÃ¼r Zinsschritte
    EZB sieht steigende Inflationsrisiken - aber noch keinen Bedarf fÃ¼r Zinsschritte
    Portal: Balkonkraftwerke rechnen sich deutlich schneller als vor fÃ¼nf Jahren
    Portal: Balkonkraftwerke rechnen sich deutlich schneller als vor fÃ¼nf Jahren
    SPD macht Wochenarbeitszeit von digitaler Zeiterfassung abhÃ¤ngig
    SPD macht Wochenarbeitszeit von digitaler Zeiterfassung abhÃ¤ngig
    Ã–konom warnt vor Einbau von neuen Ã–l- und Gasheizungen
    Ã–konom warnt vor Einbau von neuen Ã–l- und Gasheizungen
    Edenhofer kritisiert Tankrabatt als falsche MaÃŸnahme
    Edenhofer kritisiert Tankrabatt als falsche MaÃŸnahme
    Europa-League-Halbfinale: Braga gewinnt Hinspiel gegen Freiburg
    Europa-League-Halbfinale: Braga gewinnt Hinspiel gegen Freiburg
    Teil-Shutdown in USA beendet - Kein zusÃ¤tzliches Geld fÃ¼r umstrittene GrenzschutzbehÃ¶rden
    Teil-Shutdown in USA beendet - Kein zusÃ¤tzliches Geld fÃ¼r umstrittene GrenzschutzbehÃ¶rden
    Mietenpaket: Vermieter erwÃ¤gen Verkauf von Wohnraum
    Mietenpaket: Vermieter erwÃ¤gen Verkauf von Wohnraum

    Top Meldungen

    Union reagiert zurÃ¼ckhaltend auf SPD-VorstoÃŸ zu DiÃ¤tenverzicht
    Union reagiert zurÃ¼ckhaltend auf SPD-VorstoÃŸ zu DiÃ¤tenverzicht

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Unionsfraktion hat zurÃ¼ckhaltend auf den VorstoÃŸ der SPD reagiert, in diesem Jahr auf eine DiÃ¤tenerhÃ¶hung im Bundestag zu verzichten.

    Mehr
    Zugsicherungssystem ETCS auf gesamter Riedbahn in Betrieb genommen
    Zugsicherungssystem ETCS auf gesamter Riedbahn in Betrieb genommen

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Fast anderthalb Jahre nach Beendigung der Generalsanierung hat die Deutsche Bahn an diesem Donnerstag das moderne, digitale

    Mehr
    SPD wirft Prien Vergeltung gegen zivilgesellschaftliche Akteure vor
    SPD wirft Prien Vergeltung gegen zivilgesellschaftliche Akteure vor

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die SPD wirft Bildungsministerin Karin Prien (CDU) vor, sich bei der geplanten Neuausrichtung des Programms "Demokratie leben" nicht an den

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts