Erster direkter Linienflug zwischen USA und Venezuela seit 2019 in Caracas gelandet

Pilot der US-Maschine mit Venezuelas Flagge

Nach rund sieben Jahren ist erstmals wieder ein direkter Linienflug aus den USA in Venezuela gelandet. Die aus Miami kommende Maschine der Envoy Air, einer Tochtergesellschaft der US-Fluggesellschaft American Airlines, landete am Donnerstag in MaiquetÃ­a nahe Caracas.

Nach rund sieben Jahren ist erstmals wieder ein direkter Linienflug aus den USA in Venezuela gelandet. Die aus Miami kommende Maschine der Envoy Air, einer Tochtergesellschaft der US-Fluggesellschaft American Airlines, landete am Donnerstag gegen 13.15 Uhr (Ortszeit, 19.15 Uhr MESZ) auf dem internationalen Flughafen SimÃ³n BolÃ­var in MaiquetÃ­a nahe Caracas, wie anwesende Reporter der Nachrichtenagentur AFP berichteten.Â



Seit 2019, dem Jahr des Abbruchs der diplomatischen Beziehungen zwischen den beiden LÃ¤ndern, hatte es keine kommerziellen FlÃ¼ge mehr gegeben. Die Landung der US-Maschine markiert somit einen weiteren Schritt in der Normalisierung der Beziehungen zwischen den beiden LÃ¤ndern nach der Gefangennahme des linksnationalen Ex-PrÃ¤sidenten NicolÃ¡s Maduro. Maduro war im Januar bei einem US-MilitÃ¤reinsatz in Caracas gefangengenommen und nach New York gebracht worden. Dort soll ihm wegen "Drogenterrorismus" der Prozess gemacht werden.



An Bord der Passagiermaschine waren GeschÃ¤ftsleute, US-Regierungsvertreter und zahlreiche Journalisten. Wie bei der ErÃ¶ffnung einer neuen Flugverbindung Ã¼blich, wurde das Flugzeug auf dem Rollfeld mit Wasser besprÃ¼ht. Zahlreiche venezolanische und US-Vertreter empfingen das Flugzeug auf der Landebahn, viele Reisende machten Selfies.Â



US-PrÃ¤sident Donald Trump hatte nach der Gefangennahme Maduros gesagt, Venezuela stehe nun unter der Kontrolle der USA. Anfang MÃ¤rz nahmen beide Staaten offiziell wieder diplomatische Beziehungen auf.Â In den vergangenen Wochen lockerte Washington zudem seine Sanktionen gegen Venezuela.



Venezuela wird derzeit von ÃœbergangsprÃ¤sidentin Delcy RodrÃ­guez gefÃ¼hrt, die von Trump als "fantastisch" gelobt wurde. RodrÃ­guez war VizeprÃ¤sidentin unter Maduro und wurde vom Obersten Gericht des Landes nach dessen Gefangennahme als Interims-Staatschefin eingesetzt.Â