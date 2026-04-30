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Europa-League-Halbfinale: Braga gewinnt Hinspiel gegen Freiburg

  • dts - 30. April 2026, 23:06 Uhr
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Vincenzo Grifo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Braga (dts Nachrichtenagentur) - Sporting Braga hat am Donnerstag das Europa-League-Hinspiel gegen den SC Freiburg mit 2:1 gewonnen und sich den Sieg erst in der Nachspielzeit gesichert.

Die Gastgeber erwischten den besseren Start und gingen frÃ¼h in FÃ¼hrung: In der 8. Minute traf Demir Tiknaz nach einer schnellen Kombination im Strafraum zum 1:0. Freiburg lieÃŸ sich davon jedoch nicht lange beeindrucken und schlug prompt zurÃ¼ck. In der 16. Minute vollendete Vincenzo Grifo einen sauber ausgespielten Konter zum 1:1-Ausgleich.

Im weiteren Verlauf entwickelte sich eine umkÃ¤mpfte Partie mit wenigen klaren Torchancen. Kurz vor der Pause hatte Braga die groÃŸe MÃ¶glichkeit zur erneuten FÃ¼hrung, doch Rodrigo Zalazar scheiterte in der Nachspielzeit der ersten HÃ¤lfte (45.+2) mit einem Foulelfmeter an Freiburgs TorhÃ¼ter Noah Atubolu.

Nach dem Seitenwechsel blieb das Spiel lange ereignisarm. Freiburg verteidigte diszipliniert, wÃ¤hrend Braga zwar mehr Ballbesitz hatte, aber kaum zu zwingenden AbschlÃ¼ssen kam. Vieles deutete bereits auf ein Unentschieden hin.

Doch kurz vor Schluss fiel die Entscheidung: In der 2. Minute der Nachspielzeit reagierte Mario Dorgeles nach einer Torwartabwehr am schnellsten und schob aus kurzer Distanz zum 2:1-Endstand ein. Damit verschafft sich Braga eine gute Ausgangsposition fÃ¼r das RÃ¼ckspiel.

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