Edenhofer kritisiert Tankrabatt als falsche MaÃŸnahme

Shell-Tankstelle (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Wirtschaftsprofessor Ottmar Edenhofer rechnet damit, dass der Tankrabatt ab 1. Mai hÃ¶chstens kurzzeitig die Autofahrer entlasten und anschlieÃŸend die Preisspirale fÃ¼r Ã–l und Gas nach oben treiben wird.



"Tankrabatt hÃ¶rt sich gut an, ist aber die falsche MaÃŸnahme", sagte der ChefÃ¶konom am Potsdam-Institut fÃ¼r Klimafolgenforschung (PIK) dem "Redaktionsnetzwerk Deutschland" (Freitagausgaben).



Anstatt die Importe zu vermindern, werde mit dem Tankrabatt die Nachfrage nach Ã–l und Gas angeheizt. "Das fÃ¼hrt zur weiteren Preissteigerung, was den auslÃ¤ndischen Exporteuren hilft, aber nicht denen, die Auto fahren und ihre Wohnung heizen mÃ¼ssen", erklÃ¤rte er. Die Regierung kÃ¶nnte die BÃ¼rger vor steigenden Preisen besser durch Einkommenshilfen mit dem Fokus auf HÃ¤rtefall-Gruppen schÃ¼tzen, sagte Edenhofer.



Die Politik hÃ¤tte lÃ¤ngst kommunizieren kÃ¶nnen, dass schon um der Energiesicherheit willen der Verbrauch von Ã–l und Gas sinken mÃ¼sse, erklÃ¤rte der Wirtschaftsprofessor. "DafÃ¼r hÃ¤tten wir die Blockade der StraÃŸe von Hormus nicht gebraucht. Ã–l- und Gaspreise sind ein heiÃŸes Thema; wenn sie steigen, werden die Menschen nervÃ¶s." Auf die Ã–lkrisen in den 1970er Jahren sei mit Energieeinsparungen statt Preissubventionen reagiert worden. "Es ist absurd, dass die Politik heute Angst davor hat, den Menschen diese Notwendigkeit zu erklÃ¤ren."



Edenhofer mahnte, mittelfristig mÃ¼sse Europa die Nachfrage drosseln, um sich unabhÃ¤ngiger von Ã–l und Gas aus dem Ausland zu machen. "Damit hÃ¤tten wir einen groÃŸen Hebel, um international zu einer Senkung der Ã–l- und Gaspreise beizutragen. Das ist nicht nur Klimapolitik, sondern auch Geopolitik."

