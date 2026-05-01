Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende GrÃ¼nen-Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz fordert mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Antisemitismus.
"Es ist absolut inakzeptabel und ekelhaft, dass es immer mehr Angriffe und Hass gegen jÃ¼dische Menschen und jÃ¼disches Leben in Deutschland gibt", sagte er der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe) mit Blick auf eine aktuelle Umfrage des Zentralrats der Juden, wonach mehr als zwei Drittel der jÃ¼dischen Gemeinden Deutschland seit dem Angriff der Hamas auf Israel als unsicherer wahrnehmen.
Die deutsche Gesellschaft habe die Pflicht, den Judenhass in unserem Land Ã¼berall und jederzeit mit allen rechtsstaatlichen Mitteln unnachgiebig zu bekÃ¤mpfen, so von Notz. Der GrÃ¼nen-Politiker sagte, diejenigen, die meinten, der Hass und die Angriffe auf jÃ¼dische Menschen seien in irgendeiner Form durch das Agieren der Netanjahu-Regierung legitimiert, befÃ¤nden sich auf einem furchtbaren Irrweg und dokumentierten offene Menschenfeindlichkeit.
Brennpunkte
GrÃ¼ne rufen zur BekÃ¤mpfung von Antisemitismus auf
- dts - 1. Mai 2026, 15:57 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der stellvertretende GrÃ¼nen-Fraktionsvorsitzende Konstantin von Notz fordert mehr Entschlossenheit im Kampf gegen Antisemitismus.
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