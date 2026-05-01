Hunderte Festnahmen bei Demonstrationen am 1. Mai in Istanbul

Polizeieinsatz am 1. Mai in Istanbul

Bei Protesten anlÃ¤sslich des 1. Mai in Istanbul sind Aktivisten zufolge hunderte Menschen festgenommen worden. Bis zum Nachmittag wurden 370 Menschen festgenommen, teilte der Anwaltsverein CHD mit.

Bei Protesten anlÃ¤sslich des 1. Mai in Istanbul sind Aktivisten zufolge hunderte Menschen festgenommen worden. Bis zum frÃ¼hen Nachmittag seien 370 Menschen festgenommen worden, teilte der Anwaltsverein CHD im Onlinedienst X am Freitag mit. Die Polizei sprÃ¼hte aus Einsatzfahrzeugen heraus TrÃ¤nengas auf die Demonstranten, wie Reporter der Nachrichtenagentur AFP mitteilten. Â



Tausende Menschen hatten sich trotz der hohen PolizeiprÃ¤senz in Istanbul und der Hauptstadt Ankara zu Kundgebungen versammelt. In Istanbul wollten die Demonstranten zum zentralen Taksim-Platz marschieren, der seit den regierungskritischen Gezi-Protesten 2013 fÃ¼r Proteste gesperrt ist. Sie wurden durch die EinsatzkrÃ¤fte daran gehindert. AFP-Journalisten berichteten von teilweise gewaltsamem Vorgehen gegen Demonstrierende. Demnach wurden mehrere Teilnehmer zu Boden geworfen. Â



Im Stadtteil MecediyekÃ¶y waren auch Vertreter der marxistischen Partei HPK unter den Demonstrierenden, die skandierten: "USA MÃ¶rder, AKP Komplize". Die AKP ist die Regierungspartei, der auch der islamisch-konservative PrÃ¤sident Recep Tayyip Erdogan angehÃ¶rt.



Gewerkschaften und VerbÃ¤nde hatten zu den Kundgebungen mit dem Motto "Brot, Frieden, Freiheit" aufgerufen. Die offizielle Inflationsrate liegt in der TÃ¼rkei bei Ã¼ber 30 Prozent â€“ laut Handelskammer in Istanbul sogar bei Ã¼ber 40 Prozent. Zudem kommt es regelmÃ¤ÃŸig zu Verhaftungswellen unter Oppositionellen und Medienvertretern. Anfang der Woche waren im Vorfeld des 1. Mai bereits mehrere Dutzend Menschen in Polizeigewahrsam genommen worden.



Der Gewerkschaftsvertreter Basaran Aksu wurde festgenommen, nachdem er die Absperrungen angeprangert hatte. "Man kann keinen Platz fÃ¼r die Arbeitnehmer der TÃ¼rkei absperren. Jeder nutzt den Taksim-Platz â€“ fÃ¼r offizielle Zeremonien, fÃ¼r Feierlichkeiten. Nur den Arbeitnehmer, den Arbeitern, den Armen wird der Platz verwehrt", betonte er.



Der oppositionelle Sender Halk TV strahlte Bilder des Vorsitzenden der TÃ¼rkischen Arbeiterpartei (TIP), Erkan Bas, aus, wie dieser Pfefferspray abbekam. "Die Regierung redet bereits 365 Tage im Jahr â€“ lasst doch die Arbeiter wenigstens einen Tag im Jahr Ã¼ber die Schwierigkeiten sprechen, mit denen sie zu kÃ¤mpfen haben", kritisierte Bas.



In Ankara wurden rund hundert Bergarbeiter, die zuvor mit einem vielbeachteten neuntÃ¤gigen Hungerstreik fÃ¼r die Auszahlung ihrer LÃ¶hne protestiert hatten, mit Beifall empfangen, als sie sich dem Demonstrationszug anschlossen, wie eine AFP-Reporterin berichtete. Auch hier wurde die Demonstration von einem massiven Polizeiaufgebot begleitet.Â



Am Tag der Arbeit kommt es in der TÃ¼rkei jedes Jahr zu einem massiven Polizeieinsatz und der Taksim-Platz in Istanbul wird abgeriegelt. Im vergangenen Jahr hatten sich die Proteste in den Stadtteil KadikÃ¶y verlagert. 400 Menschen wurden festgenommen.Â