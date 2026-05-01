Wadephul hÃ¤lt Nato fÃ¼r robust

Nato-Hauptquartier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - AuÃŸenminister Johann Wadephul (CDU) sieht das transatlantische VerhÃ¤ltnis weiter als fest und belastbar an. Das sagte der CDU-Politiker der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagsausgabe).



Er gesteht dabei kommunikative Probleme auf deutscher Seite mit Blick auf den Irankrieg ein und kritisiert jÃ¼ngste Ã„uÃŸerungen aus Washington. Seinen zum Amtsantritt geÃ¤uÃŸerten Satz, dass er im Kern nie Zweifel gehabt habe, dass die Vereinigten Staaten an unserer Seite stÃ¼nden, wÃ¼rde er auch heute so wiederholen, erklÃ¤rte der AuÃŸenminister. Er habe die US-Administration "in ihrer Tiefe kennengelernt, vom State Department bis in die Nato-Strukturen", so Wadephul. "Dort erlebe ich immer wieder, dass das transatlantische BÃ¼ndnis fest ist."



Mit Blick auf die Irritationen in den vergangenen Tagen, als auf die EinschÃ¤tzung des Bundeskanzlers, dass der Iran die USA demÃ¼tige, Einlassungen des US-PrÃ¤sidenten folgten bis hin zu der Drohung, einen Truppenabzug aus Deutschland zu prÃ¼fen, mahnte Wadephul, das GrundsÃ¤tzliche nicht aus den Augen zu verlieren. "Meinungsunterschiede in und zwischen offenen Gesellschaften sind normal, sie dÃ¼rfen das GrundsÃ¤tzliche nicht infrage stellen", sagte er. "DafÃ¼r tragen wir alle Verantwortung, gerade in Zeiten von Krisen und Kriegen."



Die Warnung des Kanzlers sei klar an Iran adressiert gewesen, jetzt das Blatt nicht zu Ã¼berreizen und die USA nicht noch weiter herauszufordern, sagte Wadephul. Darin sei er sich in seinem GesprÃ¤ch mit US-AuÃŸenminister Rubio am Mittwoch auch vÃ¶llig einig gewesen.



Mit Blick auf Streitthemen der vergangenen Monate wie die ZÃ¶lle und Trumps Drohungen gegenÃ¼ber GrÃ¶nland sagte Wadephul, natÃ¼rlich besorge ihn das. "Manches davon war und ist wirklich unnÃ¶tig." Er bemÃ¼he sich, das zu verstehen.



Wadephul gestand aber auch ein, dass rund um den Irankrieg und die Sicherung der StraÃŸe von Hormus die Kommunikation der Bundesregierung nicht gut genug gewesen sei. Man sei von Beginn an bereit gewesen, an einem "Nachkriegsszenario mitzuwirken, das globale Interessen, die ja auch unsere sind, gegenÃ¼ber Iran absichert", sagte er. "Wir hÃ¤tten dies vielleicht noch klarer formulieren kÃ¶nnen, um damit zur gesamten US-Regierung durchzudringen", so Wadephul. "Wir haben in unseren GesprÃ¤chen mit Washington gespiegelt bekommen, dass man unsere Rolle zu schÃ¤tzen weiÃŸ."

