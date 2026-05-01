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Streit mit Anthropic: Pentagon schlieÃŸt Vereinbarung mit anderen KI-Firmen

  • AFP - 1. Mai 2026, 18:54 Uhr
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Figur vor dem Anthropic-Logo
Bild: AFP

Inmitten des Streits mit dem KI-Unternehmen Anthropic Ã¼ber die militÃ¤rische Nutzung seiner Technologie hat das US-Verteidigungsministerium ein Abkommen mit sieben anderen KI-Firmen geschlossen.

Inmitten des Streits mit dem KI-Unternehmen Anthropic Ã¼ber die militÃ¤rische Nutzung seiner Technologie hat das US-Verteidigungsministerium ein Abkommen mit sieben anderen KI-Firmen geschlossen. Deren Anwendungen sollen laut einer am Freitag verÃ¶ffentlichten Pentagon-ErklÃ¤rung in die sensibelsten, als geheim eingestuften Systeme des Ministeriums integriert werden. Diese wÃ¼rden unter anderem fÃ¼r die Einsatzplanung und die Zielerfassung von Waffen genutzt.

Die Vereinbarung wurde der ErklÃ¤rung zufolge mit den Unternehmen SpaceX, OpenAI, Google, Nvidia, Reflection, Microsoft und Amazon Web Services geschlossen. Anthropic dagegen wurde nicht genannt.

Das US-Verteidigungsministerium streitet mit Anthropic Ã¼ber die uneingeschrÃ¤nkte militÃ¤rische Nutzung der KI-Technologie des Konzerns. Dies hat das Unternehmen dem Pentagon verweigert. Zur BegrÃ¼ndung erklÃ¤rte Anthropic, es wolle seine KI-Technologie nicht wie von der Regierung gewÃ¼nscht fÃ¼r die "MassenÃ¼berwachung im Inland" oder in vollautonomen Waffensystemen einsetzen lassen.Â Das Pentagon stufte Anthropic daraufhin in einem beispiellosen Schritt als "Sicherheitsrisiko in der Lieferkette" ein.

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