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GrÃ¼ne wollen mehr Polizei an BahnhÃ¶fen

  • dts - 1. Mai 2026, 17:54 Uhr
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Polizeiauto vor KÃ¶lner Dom und Hauptbahnhof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - GrÃ¼nen-Chef Felix Banaszak hat mehr PolizeiprÃ¤senz an BahnhÃ¶fen gefordert. "Ich wÃ¼nsche mir an BahnhÃ¶fen mehr Polizei", sagte Banaszak der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Samstagausgabe). Die Entscheidung von Bundesinnenminister Alexander Dobrindt (CSU), einen relevanten Teil der Bundespolizisten von dort abzuziehen und fÃ¼r null Effekt an die Grenze zu beordern, sei falsch. Sie fehlten etwa beim Schutz der Sicherheit andernorts.

Der VorstoÃŸ folgt laut "SÃ¼ddeutscher Zeitung" einer neuen Strategie. Die GrÃ¼nen wollen demnach einem UnsicherheitsgefÃ¼hl verstÃ¤rkt mit eigenen VorstÃ¶ÃŸen begegnen und das Thema Sicherheit ins Zentrum der eigenen Politik rÃ¼cken. In der Breite der Gesellschaft Ã¼berwiege nicht das GefÃ¼hl, dass die GrÃ¼nen Sicherheit auch zu ihrem Thema machten, sagte der Parteichef. "Das will ich Ã¤ndern." Damit greifen die GrÃ¼nen die Union auf einem zentralen Politikfeld an.

Der GrÃ¼nen-Chef warnte angesichts hybrider Angriffe Russlands wie dem Phishing-Angriff auf Signal vor wachsenden Gefahren. "Putin hat uns zum Feind erklÃ¤rt", sagte Banaszak. In Europa seien Sicherheit und Demokratie in Gefahr. Die GrÃ¼nen fordern deshalb eine schnelle Geheimdienstreform und mehr Befugnisse fÃ¼r die Dienste. "BND und Verfassungsschutz verdienen eine bessere AusrÃ¼stung - technisch, finanziell, personell. Wir haben keine Zeit zu verlieren", mahnte Banaszak. "Wenn Dobrindt nicht nur Migrations-, sondern Vollzeit-Bundesinnenminister wÃ¤re, wÃ¼rde er das schnell angehen."

Er selbst nehme die Warnungen vor AbhÃ¶rattacken sehr ernst, sagte Banaszak. "Bei manchen GesprÃ¤chen bleibt das Handy inzwischen im Nebenraum."

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