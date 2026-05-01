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Sechs Tote bei neuen israelischen Angriffen im SÃ¼den des Libanon

  • AFP - 1. Mai 2026, 19:30 Uhr
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Rauchwolken nach israelischen Angriffen im SÃ¼den des Libanon
Bild: AFP

Ungeachtet der derzeit geltenden Waffenruhe hat Israel am Freitag neue Angriffe auf Ziele im Libanon geflogen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im SÃ¼den des Landes sechs Menschen getÃ¶tet, darunter ein Kind.

Ungeachtet der derzeit geltenden Waffenruhe hat Israel am Freitag neue Angriffe auf Ziele im Libanon geflogen. Dabei wurden nach Angaben des Gesundheitsministeriums im SÃ¼den des Landes sechs Menschen getÃ¶tet, darunter ein Kind. Die israelische Armee hatte vor den Angriffen auf die Stadt Habbusch die Bewohner zur Evakuierung aufgefordert.

Bei den Angriffen seien acht weitere Menschen verletzt worden, erklÃ¤rte das libanesische Gesundheitsministerium. Die amtliche Nachrichtenagentur ANI sprach von "einer Serie heftiger Angriffe". Diese sei "weniger als eine Stunde nach der Warnung" durch Israel erfolgt. Ein Reporter der Nachrichtenagentur AFP sah Rauchwolken Ã¼ber Habbusch aufsteigen.

Im Libanon gilt eigentlich seit dem 17. April eine Feuerpause. Dessen ungeachtet hat Israel seitdem wiederholt Angriffe geflogen. Diese galten laut israelischen Armeeangaben Stellungen der pro-iranischen Hisbollah-Miliz.

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