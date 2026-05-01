Chemieindustrie fÃ¼rchtet VerschÃ¤rfung der VersorgungsengpÃ¤sse

Verladebahnhof (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Leverkusen (dts Nachrichtenagentur) - Der Vorstandsvorsitzende des Kunststoffkonzerns Covestro, Markus Steilemann, rechnet mit einer stÃ¤rkeren Verknappung bestimmter Rohstoffe durch die Iran-Krise. "Wir sind noch nicht im schlimmsten Szenario. Es gibt ja nach wie vor Transportwege aus der Region - Ã¼ber Pipelines ins Rote Meer, Ã¼ber Landtransporte in geringerem Umfang", sagte Steilemann der "Frankfurter Allgemeinen Zeitung" (Samstagsausgabe). Falls diese Transportwege auch noch signifikant gestÃ¶rt wÃ¼rden, eskaliere die Versorgungslage weiter.



Viele VersorgungsausfÃ¤lle wÃ¼rden erst in Zukunft sichtbar. In einigen Bereichen dÃ¼rfte es zu stÃ¤rkerer Verknappung kommen, vielleicht auch zeitweise zu kompletten AusfÃ¤llen bestimmter Stoffe in bestimmten Regionen, so Steilemann.



Unternehmen wie Covestro kÃ¶nnten von der Lage aber auch profitieren, schlieÃŸlich stiegen die Preise von manchen Rohstoffen aus der chemischen Industrie signifikant, nicht weil Anlagen nicht ausgelastet seien, sondern schlicht wegen mangelnder VerfÃ¼gbarkeit der Stoffe. Eine Rolle spielten der Zugang zu Rohstoffen und Endprodukten und eine bewusste ZurÃ¼ckhaltung. LÃ¤nder wie Japan und Korea seien im Moment betroffen, weil sie kaum noch physische Rohstoffe aus Ã–l und Gas bekÃ¤men und insofern kaum noch Output erzeugen kÃ¶nnten, der exportiert werden kÃ¶nne, erklÃ¤rte der Konzernvorstand. Manche LÃ¤nder wiederum hÃ¤tten die Devise ausgegeben, nur noch fÃ¼r den eigenen Bedarf zu produzieren.



Covestro prÃ¼fe fÃ¼r einige wenige Produkte alternative Lieferketten. "Oft sind es kleine Mengen mit groÃŸem Effekt. Nehmen wir Flammschutzmittel: Das sind vergleichsweise kleine Volumina, aber wenn Sie die nicht haben, kÃ¶nnen Sie ein Produkt nicht in der gewÃ¼nschten Spezifikation ausliefern, und dann ist es faktisch nicht verkaufbar."



LÃ¤nger spÃ¼rbar dÃ¼rften aber die indirekten Auswirkungen werden, erwartet Steilemann, der auch PrÃ¤sident des Chemieverbands VCI ist. Indirekt sehe man verunsicherte Konsumenten, den Inflationsdruck und wie vermehrt ArbeitsplÃ¤tze abgebaut wÃ¼rden. Das belaste die NachfragemÃ¤rkte, wenn die Einkommen schrumpften. "Das trifft dann die Zulieferindustrie und in der Folge die chemische Industrie. Am schÃ¤rfsten werden Deutschland und Europa betroffen sein."



Der Covestro-Chef forderte auch, bestimmte WertschÃ¶pfungsketten aus ResilienzgrÃ¼nden zumindest als strategische Reserve in Deutschland zu halten. Dazu gehÃ¶rten pharmazeutische Produkte, Antibiotika, landwirtschaftliche Produkte, Wasserbehandlung und Basischemikalien. "Das lohnt sich eigentlich nicht in Deutschland, eindeutig nicht - und dennoch mÃ¼ssen wir es tun."



Gleichzeitig stÃ¼nden Unternehmen unter Handlungsdruck. "Konsolidierung kostet Geld, das Aufrechterhalten unwirtschaftlicher Ketten kostet Geld, Transformation kostet Geld. Und dadurch entsteht nicht automatisch mehr Output", so Steilemann. Internationale Wettbewerber spÃ¼rten diesen Druck nicht in gleicher Form. Man mÃ¼sse konsequent auf Bereiche setzen, die man in Deutschland halten kÃ¶nne, also hochinnovative Produkte.

