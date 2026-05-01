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Motorflugzeug und Segelflieger nahe Baden-Baden abgestÃ¼rzt - ein Toter

  • AFP - 1. Mai 2026, 15:49 Uhr
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Blaulicht an einem Rettungswagenn
Bild: AFP

Bei einem Unfall mit einem Motorflugzeug und einem Segelflieger nahe Baden-Baden ist ein Mensch ums Leben gekommen. Beide Leichtflugzeuge stÃ¼rzten am Freitagmittag laut Polizei auf eine Wiese bei einer KlÃ¤ranlage. Der Unfallhergang war noch unklar.

Bei einem Unfall mit einem Motorflugzeug und einem Segelflieger nahe Baden-Baden ist ein Mensch ums Leben gekommen. Beide Leichtflugzeuge stÃ¼rzten am Freitagmittag auf eine Wiese bei einer KlÃ¤ranlage ab, wie das PolizeiprÃ¤sidium Offenburg mitteilte. Der genaue Unfallhergang war zunÃ¤chst noch unklar.

Nach ersten Erkenntnissen zog der Motorsegler einen anderen Segelflieger in die Luft. Nachdem das Motorflugzeug den Segler ausgeklinkt hatte, flog dieser selbststÃ¤ndig weiter und meldeteÂ kurze Zeit spÃ¤ter der Polizei Ã¼ber Notruf Flugzeugteile auf einer Wiese.

Bei den beiden abgestÃ¼rzten Flugzeugen handelt es sich nach Polizeiangaben um das Motorflugzeug und einen weiteren Segelflieger. FÃ¼r den Piloten des Motorflugzeugs kam jede Hilfe zu spÃ¤t. Der Pilot des abgestÃ¼rzten Segelfliegers konnte sich mit einem Fallschirm retten und wurde in eine Klinik gebracht.

Beide an dem Unfall beteiligten Flugzeuge waren mit jeweils einem Insassen besetzt. RettungskrÃ¤fte und Polizei waren mit einem GroÃŸaufgebot im Einsatz. Die Unfallstelle wurde groÃŸrÃ¤umig abgesperrt. Auch Experten der Bundesstelle fÃ¼r Flugunfalluntersuchung (BFU) waren vor Ort.

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