SPD drÃ¤ngt auf mehr Schutz fÃ¼r Juden

Sebastian Fiedler (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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DÃ¼sseldorf (dts Nachrichtenagentur) - Der innenpolitische Sprecher der SPD-Fraktion, Sebastian Fiedler, fordert mehr Schutz jÃ¼dischen Lebens in Deutschland.



"Wenn sich ein GroÃŸteil der Juden aus Angst aus dem Ã¶ffentlichen Raum zurÃ¼ckzieht und gar auf das offene Tragen von Kippa oder Davidstern verzichtet, dann ist das eine dramatische Entwicklung, die uns als Alarmzeichen gelten muss", sagte Fiedler der "Rheinischen Post" (Samstagausgabe).



Man mÃ¼sse alles dafÃ¼r tun, damit die Gesellschaft offen und tolerant bleibe. Dazu gehÃ¶re, klar zu benennen, dass es gravierende Probleme mit rechtem und auch linkem Antisemitismus gebe - und konsequent mit allen Mitteln des Rechtsstaats gegen ihn vorzugehen. Die geplante VerschÃ¤rfung des Strafrechts fÃ¼r die Verbreitung volksverhetzender Inhalte werde seiner Ansicht nach dazu beitragen, hier wirksam zu handeln.



Die SicherheitskrÃ¤fte und SicherheitsbehÃ¶rden mÃ¼ssten alles dafÃ¼r tun, damit sich Juden in Deutschland sicher fÃ¼hlten, forderte der SPD-Politiker. Auch die politische Bildung spiele eine zentrale Rolle dabei, den Antisemitismus zu bekÃ¤mpfen. "Der Schutz des jÃ¼dischen Lebens und die SolidaritÃ¤t mit Juden mÃ¼ssen in unserem Land gewÃ¤hrleistet sein", so Fiedler.

