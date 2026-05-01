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Waldbrand in der Toskana: Rund 3500 Menschen mÃ¼ssen ihre HÃ¤user verlassen

  • AFP - 1. Mai 2026, 15:45 Uhr
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Waldbrand am Berg Monte Faeta zwischen Lucca und Pisa
Bild: AFP

Wegen eines groÃŸflÃ¤chigen Waldbrands haben in der mittelitalienischen Urlaubsregion Toskana am Freitag rund 3500 Menschen ihre HÃ¤user verlassen mÃ¼ssen. Nach BehÃ¶rdenangaben gingen in den Bergen zwischen den ProvinzhauptstÃ¤dten Pisa und Lucca binnen 24 Stunden mehr als 800 Hektar Vegetation in Flammen auf.

Wegen eines groÃŸflÃ¤chigen Waldbrands haben in der mittelitalienischen Urlaubsregion Toskana am Freitag rund 3500 Menschen ihre HÃ¤user verlassen mÃ¼ssen. Nach BehÃ¶rdenangaben gingen in den Bergen zwischen den ProvinzhauptstÃ¤dten Pisa und Lucca binnen 24 Stunden mehr als 800 Hektar Vegetation in Flammen auf.Â 

Wie die betroffene Gemeinde San Giuliano Terme mitteilte, fachte der Wind die Flammen in Richtung der Ortschaft Asciano Pisano an, die am FuÃŸe des Bergs Monte Faeta liegt. 19 Feuerwehrfahrzeuge sowie mehrere LÃ¶schflugzeuge und LÃ¶schhelikopter waren demnach im Einsatz. 107 von der Evakuierung betroffene Menschen wurden laut der Gemeinde in zwei Turnhallen untergebracht.

WaldbrÃ¤nde sind in Italien hÃ¤ufig, treten aber Ã¼blicherweise vor allem in den Sommermonaten auf. Aufgrund erhÃ¶hter Temperaturen infolge der ErderwÃ¤rmung beginnt die sommerliche Witterung in Italien inzwischen oft deutlich frÃ¼her.

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