UnglÃ¼cksfall in HÃ¶hle auf der SchwÃ¤bischen Alb - Mann stirbt

Notarzt bei einer Ãœbung

In einer HÃ¶hle auf der SchwÃ¤bischen Alb ist ein Mann in Not geraten und gestorben. Der TourengÃ¤nger erlitt wÃ¤hrend einer gefÃ¼hrten Gruppentour tief in der Falkensteiner HÃ¶hle einen medizinischen Notfall, wie ein Polizeisprecher sagte.

In einer HÃ¶hle auf der SchwÃ¤bischen Alb ist ein Mann in Not geraten und gestorben. Der TourengÃ¤nger erlitt am Freitag wÃ¤hrend einer gefÃ¼hrten Gruppentour tief in der Falkensteiner HÃ¶hle einen medizinischen Notfall, wie ein Sprecher des PolizeiprÃ¤sidiums in Reutlingen sagte. Er verstarb rund 1300 Meter tief in der HÃ¶hle.



Insgesamt bestand die Gruppe samt HÃ¶hlenfÃ¼hrer demnach aus acht Menschen. Die restlichen Teilnehmer konnten die HÃ¶hle im Landkreis Reutlingen dem Polizeisprecher zufolge nach dem Notfall eigenstÃ¤ndig und unverletzt verlassen. Die Bergung des Verstorbenen sollte sich aufgrund des schwierigen Terrains voraussichtlich bis zum Abend hinziehen. Insgesamt waren mehr als 100 KrÃ¤fte von Bergwacht, HÃ¶henrettern, Feuerwehr, Polizei und weiteren Rettungsdiensten im Einsatz.



Die Falkensteiner HÃ¶hle liegt in Baden-WÃ¼rttemberg auf der SchwÃ¤bischen Alb zwischen Grabenstetten und Bad Urach. Nach Angaben der Gemeinde Bad Urach ist die Erkundung nicht ungefÃ¤hrlich. Lediglich die ersten 20 Meter kÃ¶nnen bei anhaltend trockenem Wetter mit Helm und Taschenlampen begangen werden. Das weitere Vordringen in die HÃ¶hle ohne FÃ¼hrer ist nur mit einer Genehmigung mÃ¶glich.