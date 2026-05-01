Staatsmedien: Iran hat den USA neuen Vorschlag Ã¼bermittelt - Washington schweigt

Der Iran hat nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen Verhandlungen mit den USA vorgelegt. Der Vorschlag sei an den Vermittler Pakistan Ã¼bermittelt worden, meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna am Freitag. Das WeiÃŸe Haus wollte diese Angaben auf Nachfrage nicht kommentieren.
"Wir geben keine Details zu vertraulichen diplomatischen GesprÃ¤chen bekannt", hieÃŸ es in einer Stellungnahme der stellvertretenden US-Pressesprecherin Anna Kelly an die Nachrichtenagentur AFP. Der Iran dÃ¼rfe "niemals" Atomwaffen besitzen - "und die Verhandlungen werden fortgesetzt, um die kurz- und langfristige nationale Sicherheit der Vereinigten Staaten zu gewÃ¤hrleisten".
Zuvor hatte die iranische Nachrichtenagentur Irna berichtet, dass ein neuer Vorschlag Teherans am Donnerstagabend an den Vermittler Pakistan Ã¼bermittelt worden sei. Weitere Angaben wurden nicht gemacht.
Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.
Anfang April trat eine Waffenruhe in Kraft, seitdem kommen die BemÃ¼hungen zur Beendigung des Konflikts jedoch nicht voran. Am 11. April fand in Pakistan eine Verhandlungsrunde statt, die jedoch ergebnislos blieb. Die strategisch wichtige StraÃŸe von Hormus wird weiterhin weitgehend vom iranischen MilitÃ¤r blockiert, wÃ¤hrend die USA ihre Blockade iranischer HÃ¤fen fortsetzen.
Teheran hatte in dieser Woche bereits einen Vorschlag unterbreitet, den US-PrÃ¤sident Donald Trump ablehnte. Einer Meldung des US-Nachrichtenportals Axios zufolge, Ã¼ber die Irna berichtete, wollte Teheran die GesprÃ¤che Ã¼ber das iranische Atomprogramm auf einen spÃ¤teren Zeitpunkt verschieben.
Das iranische Atomprogramm ist ein zentrales Thema fÃ¼r die USA und Israel. Sie werfen dem Iran vor, nach der Atombombe zu streben - Teheran bestreitet das.
Brennpunkte
Staatsmedien: Iran hat den USA neuen Vorschlag Ã¼bermittelt - Washington schweigt
- AFP - 1. Mai 2026, 17:52 Uhr
Der Iran hat nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen Verhandlungen mit den USA vorgelegt. Das WeiÃŸe Haus wollte diese Angaben nicht kommentieren.
Der Iran hat nach Medienberichten einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen Verhandlungen mit den USA vorgelegt. Der Vorschlag sei an den Vermittler Pakistan Ã¼bermittelt worden, meldete die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna am Freitag. Das WeiÃŸe Haus wollte diese Angaben auf Nachfrage nicht kommentieren.
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