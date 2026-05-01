Trump "nicht zufrieden" mit neuem iranischen Verhandlungsvorschlag

Trump weist neuen iranischen Vorschlag zurÃ¼ck

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen neuen Verhandlungsvorschlag aus dem Iran zurÃ¼ckgewiesen. 'Im Moment bin ich nicht zufrieden mit ihrem Angebot.' Zuvor hatte die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna von einem neuen Vorschlag berichtet.

US-PrÃ¤sident Donald Trump hat einen neuen Verhandlungsvorschlag aus dem Iran zurÃ¼ckgewiesen. "Im Moment bin ich nicht zufrieden mit ihrem Angebot", sagte Trump am Freitag vor Journalisten. Zuvor hatte die staatliche iranische Nachrichtenagentur Irna berichtet, dass Teheran einen neuen Vorschlag zur Wiederaufnahme der ins Stocken geratenen Verhandlungen mit den USA vorgelegt habe. Der Vorschlag sei an den Vermittler Pakistan Ã¼bermittelt worden. Details wurden nicht genannt.



Der Iran-Krieg hatte am 28. Februar mit Angriffen der USA und Israels auf den Iran begonnen. Teheran reagierte mit Angriffen auf Israel sowie auf mehrere Golfstaaten und US-Einrichtungen in der Golfregion.



Anfang April trat eine Waffenruhe in Kraft, seitdem kommen die BemÃ¼hungen zur Beendigung des Konflikts jedoch nicht voran. Am 11. April fand in Pakistan eine Verhandlungsrunde statt, die jedoch ergebnislos blieb. Die strategisch wichtige StraÃŸe von Hormus wird weiterhin weitgehend vom iranischen MilitÃ¤r blockiert, wÃ¤hrend die USA ihre Blockade iranischer HÃ¤fen fortsetzen.



Teheran hatte in dieser Woche bereits einen Vorschlag unterbreitet, den Trump ablehnte. Einer Meldung des US-Nachrichtenportals Axios zufolge, Ã¼ber die Irna berichtete, wollte Teheran dabei die GesprÃ¤che Ã¼ber das iranische Atomprogramm auf einen spÃ¤teren Zeitpunkt verschieben.



Das iranische Atomprogramm ist ein zentrales Thema fÃ¼r die USA und Israel. Sie werfen dem Iran vor, nach der Atombombe zu streben - Teheran bestreitet das.