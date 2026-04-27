Ex-US-PrÃ¤sident Obama verurteilt SchÃ¼sse am Rande von Dinner mit Trump

Obama im MÃ¤rz in Chicago

Der frÃ¼here US-PrÃ¤sident Barack Obama hat die SchÃ¼sse am Rande einer Gala-Veranstaltung mit US-PrÃ¤sident Donald Trump verurteilt. Es sei die Aufgabe aller, 'die Vorstellung zurÃ¼ckzuweisen, dass Gewalt irgendeinen Platz in unserer Demokratie hat'.

Der frÃ¼here US-PrÃ¤sident Barack Obama hat die SchÃ¼sse am Rande einer Gala-Veranstaltung mit US-PrÃ¤sident Donald Trump verurteilt. "Auch wenn wir die Details des Motivs hinter den SchÃ¼ssen beim gestrigen Dinner der White-House-Korrespondenten noch nicht kennen, liegt es in der Verantwortung von uns allen, die Vorstellung zurÃ¼ckzuweisen, dass Gewalt irgendeinen Platz in unserer Demokratie hat", erklÃ¤rte Obama am Sonntag (Ortszeit) im Onlinedienst X.



Der Politiker der Demokraten lobte zugleich die SicherheitskrÃ¤fte, die umgehend eingeschritten waren, um Trump und die GÃ¤ste der Gala zu schÃ¼tzen.



Der Vorfall hatte sich am Samstagabend im Hilton-Hotel in Washington ereignet, wo das traditionelle Korrespondenten-Dinner stattfand. WÃ¤hrend Trump, seine Frau Melania und mehrere Regierungsmitglieder sowie hunderte weitere GÃ¤ste im Ballsaal saÃŸen, fielen an einer Sicherheitskontrolle ein Stockwerk Ã¼ber dem Veranstaltungsort SchÃ¼sse.



Ein Beamter des Secret Service wurde bei einem kurzen Schusswechsel von einer Kugel an seiner Schutzweste getroffen, der TÃ¤ter wurde von Sicherheitsleuten Ã¼berwÃ¤ltigt und festgenommen. Im Veranstaltungssaal wurde niemand verletzt.



In einer rasch anberaumten nÃ¤chtlichen Pressekonferenz bezeichnete Trump den Festgenommenen als "MÃ¶chtegern-MÃ¶rder", der es auf ihn "abgesehen" habe. Justizminister Todd Blanche erklÃ¤rte, "sehr vorlÃ¤ufige" Erkenntnisse deuteten darauf hin, dass der VerdÃ¤chtige "Mitglieder der Regierung" angreifen wollte. Der mutmaÃŸliche SchÃ¼tze soll am Montag einem Bundesrichter vorgefÃ¼hrt werden.



Trump war im Juli 2024 wÃ¤hrend des Wahlkampfes fÃ¼r seine zweite Amtszeit knapp einem Attentat entgangen, die Kugel des AttentÃ¤ters streifte ihn am Ohr.Â