Die Mediatoren fÃ¼r das in Schwierigkeiten steckende deutsch-franzÃ¶sische Kampfjet-Projekt FCAS haben nach Angaben aus Paris zusÃ¤tzliche zehn Tage fÃ¼r ihre Vermittlungen gefordert. Die Mediatoren hÃ¤tten nun Zeit bis zum 28. April, um ihre Schlussfolgerungen vorzulegen, teilte die franzÃ¶sische Verteidigungsministerin Catherine Vautrin am Dienstag dem Verteidigungsausschuss der franzÃ¶sischen Nationalversammlung mit. UrsprÃ¼nglich sei dafÃ¼r der 18. April vorgesehen gewesen.
Zu dem gemeinsamen Luftkampfsystem FCAS sollten bisherigen Planungen zufolge neben einem gemeinsamen Kampfjet auch Drohnen und neue Kommunikationssysteme gehÃ¶ren. Es sollte ab den 2040er Jahren einsatzfÃ¤hig sein. Ein FÃ¼hrungsstreit zwischen den beteiligten Konzernen Dassault und Airbus verzÃ¶gert das Projekt seit Monaten.
Bundeskanzler Friedrich Merz (CDU) hatte das 100-Milliarden-Euro-Projekt, an dem auch Spanien beteiligt ist, im Februar erstmals offen in Frage gestellt. Dabei verwies er auf die unterschiedlichen Anforderungen an einen Kampfjet der neuen Generation. Zuletzt mehrten sich in Deutschland und Frankreich die Stimmen, die die Entwicklung zweier verschiedener Kampfjets fordern und die Zusammenarbeit auf Drohnen und weitere Komponenten beschrÃ¤nken wollen.Â
Politik
Paris: Mediatoren fÃ¼r Kampfjet-Projekt FCAS fordern zehn zusÃ¤zliche Tage fÃ¼r GesprÃ¤che
- AFP - 22. April 2026, 01:40 Uhr
Die Mediatoren fÃ¼r das in Schwierigkeiten steckende deutsch-franzÃ¶sische Kampfjet-Projekt FCAS haben zusÃ¤tzliche zehn Tage fÃ¼r ihre Vermittlungen gefordert. Sie haben nun bis zum 28. April Zeit, um ihre Schlussfolgerungen vorzulegen.
Die Mediatoren fÃ¼r das in Schwierigkeiten steckende deutsch-franzÃ¶sische Kampfjet-Projekt FCAS haben nach Angaben aus Paris zusÃ¤tzliche zehn Tage fÃ¼r ihre Vermittlungen gefordert. Die Mediatoren hÃ¤tten nun Zeit bis zum 28. April, um ihre Schlussfolgerungen vorzulegen, teilte die franzÃ¶sische Verteidigungsministerin Catherine Vautrin am Dienstag dem Verteidigungsausschuss der franzÃ¶sischen Nationalversammlung mit. UrsprÃ¼nglich sei dafÃ¼r der 18. April vorgesehen gewesen.
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