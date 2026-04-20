SPD Sachsen-Anhalt geht auf Distanz zur Bundespartei

SPD-Logo (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Magdeburg (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts geringer Zustimmungswerte fÃ¼r die schwarz-rote Bundesregierung geht die SPD Sachsen-Anhalt vor der Landtagswahl im September auf Distanz zur eigenen Bundespartei. Spitzenkandidat und Vize-MinisterprÃ¤sident Armin Willingmann hat fÃ¼r den Wahlkampf deshalb mehrere SPD-MinisterprÃ¤sidenten engagiert.



"Ich mÃ¶chte im Wahlkampf insbesondere zeigen, dass Sozialdemokraten auch in anderen BundeslÃ¤ndern gut regieren. Deshalb freue ich mich, dass erfolgreiche SPD-MinisterprÃ¤sidenten wie Olaf Lies, Anke Rehlinger oder Dietmar Woidke bereits UnterstÃ¼tzung zugesagt haben", sagte Willingmann dem "Tagesspiegel" (Montagsausgabe).



Die Frage, ob er sich Wahlkampfauftritte von SPD-Chef Lars Klingbeil oder SPD-GeneralsekretÃ¤r Tim KlÃ¼ssendorf in Sachsen-Anhalt wÃ¼nsche, lieÃŸ Willingmann unbeantwortet. Sachsen-Anhalt wÃ¤hlt am 6. September. Entscheidungen der Berliner Koalition oder auch deren Auftritt "schlagen voll auf uns durch", sagte Willingmann, das gelte im Guten wie im Schlechten. "Und deshalb werden wir als SPD Sachsen-Anhalt in den kommenden Monaten ebenso wie in der Vergangenheit, die Berliner Politik konstruktiv-kritisch begleiten und uns - wo nÃ¶tig - im Interesse des Landes auch von der Bundesregierung abgrenzen."



Willingmann kritisierte die von der Bundesregierung beschlossene MÃ¶glichkeit einer steuerfreien 1.000-Euro-PrÃ¤mie und die Beibehaltung versicherungsfremder Leistungen in den Krankenkassen. Das Land Sachsen-Anhalt werde die PrÃ¤mie seinen Angestellten aller Voraussicht nach nicht zahlen, sagte Willingmann: "Daieser unglÃ¼ckliche Vorschlag der Bundesregierung fÃ¼hrt im Osten fast komplett ins Leere und vertieft die Spaltung des Landes." Dass gesetzlich Krankenversicherte weiter die BeitrÃ¤ge fÃ¼r Grundsicherungs-EmpfÃ¤nger zahlen sollen, lehnte Willingmann ab: "Das geht so nicht. Solche Kosten mÃ¼ssen auf mehr Schultern verteilt oder aus dem Steueraufkommen getragen werden."



Die SPD strebt bei der Landtagswahl ein besseres Ergebnis als 2021 (8,4 Prozent) an. "Wir wollen klar zweistellig werden, also 10 Prozent plus x", sagte Willingmann. Er lieÃŸ erkennen, mit der AfD als stÃ¤rkster Kraft zu rechnen. Die CDU werde die SPD zum Regieren brauchen. "Allein wird die CDU keine Regierung bilden kÃ¶nnen", sagte er.



Angesichts von GrÃ¼nen-Umfragewerten unterhalb der FÃ¼nf-Prozent-HÃ¼rde will die SPD Sachsen-Anhalt verstÃ¤rkt um GrÃ¼nen-AnhÃ¤nger werben. "Wir wollen frÃ¼here GrÃ¼nen-WÃ¤hler mit pragmatischer Umweltpolitik Ã¼berzeugen", sagte er: "Eine Stimme fÃ¼r die SPD soll keine verlorene Stimme sein."

