Gesundheitsreform: Unions-Arbeitnehmer fordern Nachbesserung

Stefan Nacke (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Aus der Unionsfraktion wird der Ruf nach Ã„nderungen an den ReformplÃ¤nen von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) laut.



"Wer auf der einen Seite hÃ¶here Einkommen stÃ¤rker heranzieht, kann auf der anderen Seite Sonderregime wie den Minijob nicht einfach fortschreiben. Das gilt umso mehr mit Blick auf die Neuregelung der Familienmitversicherung", schreibt der Bundestagsabgeordnete Stefan Nacke (CDU), der die Arbeitnehmergruppe der Unionsfraktion leitet, in einer Stellungnahme, Ã¼ber die das Nachrichtenmagazin POLITICO (Montag) berichtet.



Nacke hÃ¤lt es fÃ¼r richtig, dass der Entwurf der Gesundheitsministerin bei der Familienversicherung Ausnahmen vorsieht, "um LebensrealitÃ¤ten gerecht zu werden, etwa bei kleinen Kindern, bei Pflegeverantwortung, bei Behinderung oder im Rentenalter".



Der CDU-Politiker warnte jedoch, dauerhafte Arbeit durch Minijobs "aus der normalen Sozialversicherung" herauszudrÃ¤ngen. Dadurch werde SolidaritÃ¤t geschwÃ¤cht, Wettbewerb verzerrt und soziale Absicherung auf spÃ¤ter verschoben. "Wer BeitragsstabilitÃ¤t will, muss die Beitragsbasis stÃ¤rken", so Nacke. "Dauerhafte Arbeit gehÃ¶rt deshalb Schritt fÃ¼r Schritt raus aus der Sonderzone Minijob und zurÃ¼ck in regulÃ¤re sozialversicherungspflichtige BeschÃ¤ftigung."



Nacke schreibt, es mÃ¼sse geklÃ¤rt werden, ob BeitragsstabilitÃ¤t nur organisiert oder auch strukturell abgesichert werde. "Der Entwurf gibt darauf eine erste, richtige Antwort", so der Sozialpolitiker. "Die mutigere Antwort wÃ¤re, Minijobs nicht lÃ¤nger nur als praktische Randerscheinung zu behandeln, sondern als ordnungspolitische Baustelle."

