Sozialverband kritisiert KÃ¼rzungen beim Krankengeld

Sozialverband Deutschland (SoVD) (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Im Vorfeld der VerbÃ¤ndeanhÃ¶rung hat der Sozialverband Deutschland (SoVD) deutliche Kritik an der geplanten Gesundheitsreform geÃ¤uÃŸert und vor KÃ¼rzungen beim Krankengeld gewarnt. Ein solcher Schritt sei "vÃ¶llig unverstÃ¤ndlich und gesellschaftlich problematisch", sagte die SoVD-Vorstandsvorsitzende Michaela Engelmeier der "Rheinischen Post" (Montagsausgabe). "Das ist hÃ¶chst unsolidarisch und wird die Diskussion um die Mehrklassensystemversorgung nur noch mehr befeuern."



"Dem Gesetzentwurf fehlt die Balance, denn immerhin haben die GKV-Versicherten immer geliefert und jahrelange BeitragserhÃ¶hungen ertragen. Jetzt soll noch weiter gekÃ¼rzt und die Zuzahlung fÃ¼r Medikamente erhÃ¶ht werden." Zudem kritisierte sie, dass der Bund die BeitrÃ¤ge fÃ¼r Menschen in der Grundsicherung nicht vollstÃ¤ndig Ã¼bernehmen wolle. Sie forderte ihn auf, "seiner Schuldigkeit nachzukommen und die MilliardenbeitrÃ¤ge fÃ¼r Menschen in der Grundsicherung aus Steuermitteln zu finanzieren".



Bereits am Wochenende hatte der Streit um die Gesundheitsreform von Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) Fahrt aufgenommen.

