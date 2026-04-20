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Ex-Kanzleramtschef Altmaier warnt vor Scheitern der Regierung Merz

  • dts - 20. April 2026
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Peter Altmaier (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der frÃ¼here Kanzleramtschef Peter Altmaier (CDU) warnt angesichts des Streits um die richtigen Reformen und EntlastungsmaÃŸnahmen vor einem Scheitern der Bundesregierung von Kanzler Friedrich Merz (CDU).

"Wir haben nicht mehr viele SchÃ¼sse frei. Sonst geraten wir in die schwerste Wirtschaftskrise seit Jahrzehnten, stÃ¤rken Parteien am extremen Rand und laufen in die RegierungsunfÃ¤higkeit", sagte Altmaier der "SÃ¼ddeutschen Zeitung" (Montagsausgabe).

Es fehle allerorten an der dringend notwendigen Planungssicherheit fÃ¼r Wirtschaft und Verbraucher. "Man kann Ã¼ber die Ergebnisse der Klausur in der Villa Borsig unterschiedlicher Auffassung sein. Aber es ist eine Tatsache, dass der Ã¶ffentliche Streit und der verletzende Umgang miteinander im Vorfeld wieder einmal zu sehr negativen Reaktionen der Ã–ffentlichkeit und zu einem erheblichen GlaubwÃ¼rdigkeitsschaden gefÃ¼hrt haben", sagte Altmaier.

Inhaltlich sei fÃ¼r ihn derzeit das grÃ¶ÃŸte Problem, dass es in der Wirtschaft einen groÃŸen Pessimismus und Attentismus gebe, wie er es noch nie erlebt habe. "Karl Schiller hÃ¤tte gesagt: Die Pferde saufen nicht." Der viel gepriesene Investitionsbooster zu Beginn sei verpufft, durch die Auswirkungen des Irankrieges bestehe das Risiko, dass alles noch schlimmer werde. Es brauche ein klares Aufbruchssignal an Handwerker, Mittelstand und Industrie. Zum Beispiel durch die deutliche Senkung der KÃ¶rperschafts- und Einkommenssteuer und die Abschaffung des verbliebenen "Soli". Altmaier forderte auch, die zwÃ¶lf Milliarden Euro an Krankenkassenkosten fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger nicht lÃ¤nger den gesetzlich Versicherten aufzubÃ¼rden, sondern das schrittweise Ã¼ber den Bundeshaushalt zu stemmen.

Der Alternative einer in der Union diskutierten Minderheitsregierung ohne SPD erteilte der SaarlÃ¤nder, der auch Bundesumwelt- und Bundeswirtschaftsminister war, eine klare Absage: Eine Minderheitsregierung wÃ¼rde nichts besser, aber vieles schlechter machen. "Die Minderheitsregierung wÃ¤re erpressbar von vielen Seiten und die Vorhersehbarkeit und Planbarkeit politischer Entscheidungen wÃ¼rde vÃ¶llig unter die RÃ¤der kommen." Das wÃ¼rde auch das internationale Vertrauen in Deutschland stark untergraben, und deshalb gebe es zum Erfolg der jetzigen Koalition trotz aller gemachten Fehler keine gute Alternative. "Allerdings sollte den Beteiligten auch klar sein: So wie es bisher gelaufen ist, wird es nicht die Ergebnisse produzieren, die das Land so dringend braucht."

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