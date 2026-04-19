Jeff Bezos' Firma Blue Origin gelingt Wiederverwertung von New-Glenn-Raketenantrieb

New-Glenn-Rakete beim Start in Cape Canaveral

Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von US-MilliardÃ¤r Jeff Bezos, hat erstmals den Antrieb seiner New-Glenn-Rakete wiederverwendet. Damit erzielte die Firma einen Fortschritt im Wettbewerb mit dem Konkurrenten SpaceX von Elon Musk.

Blue Origin, das Raumfahrtunternehmen von US-MilliardÃ¤r Jeff Bezos, hat erstmals den Antrieb seiner New-Glenn-Rakete wiederverwendet und damit einen Fortschritt im Wettbewerb mit dem Konkurrenten SpaceX erzielt. Der Antrieb der riesigen Rakete sei am Sonntag wiederverwendet und danach erneut geborgen worden, teilte Blue Origin mit. Die aus Cape Canaveral im Bundesstaat Florida gestartete Rakete brachte demnach einen Kommunikationssatelliten fÃ¼r das Unternehmen AST SpaceMobile ins All.



Nachdem sich die erste Stufe mit dem Satelliten von der zweiten Stufe der Rakete getrennt habe, sei der Raketenantrieb wie geplant auf einer im Atlantik treibenden Plattform gelandet, erklÃ¤rte Blue Origin. Bei den zwei bisherigen Starts der New-Glenn-Rakete musste jeweils ein neuer Antrieb verwendet werden. Dank der Wiederverwendung des Antriebs kÃ¶nnte Blue Origin die Zahl der Raketenstarts erhÃ¶hen.



Bei der Mission am Sonntag lief aber nicht alles nach Plan: Der von der Rakete ins All befÃ¶rderte Satellit gelangte nicht in die richtige Umlaufbahn.



Ein erster Versuch, den Raketenantrieb nach Benutzung zu bergen, war im Januar vergangenen Jahres gescheitert. Im November gelang das ManÃ¶ver und mit dem Start vom Sonntag klappte nun erstmal auch die Wiederverwendung.



Die 98 Meter lange New-Glenn-Rakete spielt eine zentrale Rolle bei Bezos' Raumfahrtambitionen. Mit dem Raumfahrtunternehmen SpaceX von US-MilliardÃ¤r Elon Musk, das bereits seit Jahren Raketenantriebe wiederverwendet, konkurriert Blue Origin als Dienstleister fÃ¼r die Nasa bei ihrem Mondfahrt-Programm Artemis. Beide Firmen arbeiten fÃ¼r die US-RaumfahrtbehÃ¶rde an einem Mondlande-Fahrzeug.Â



FÃ¼r die bemannte Mission Artemis 2, bei der vier Astronauten Anfang des Monats den Mond umrundeten, wurde allerdings eine SLS-TrÃ¤gerrakete von SpaceX genutzt. Eine erneute Mondlandung gut ein halbes Jahrhundert nach den Apollo-Missionen der Nasa ist fÃ¼r 2028 geplant. Damit wollen die USA ihrem Konkurrenten China zuvorkommen.