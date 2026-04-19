Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der FDP-Politiker Henning HÃ¶ne will fÃ¼r den Fall der Wahl zum Bundesvorsitzenden seinen Rivalen Wolfgang Kubicki zum Parteivize machen. "Sollte ich zum Bundesvorsitzenden gewÃ¤hlt werden, freue ich mich natÃ¼rlich, wenn er als mein Stellvertreter Teil des Teams ist", sagte HÃ¶ne dem "Spiegel".
"Ich habe immer gesagt, dass Wolfgang Kubicki ein wichtiger Teil der Partei ist und auch weiterhin eine wichtige Rolle spielen muss." HÃ¶ne sagte weiter: "SelbstverstÃ¤ndlich gilt das auch im Falle meiner Wahl." Kubicki und er seien "im fairen, sportlichen Wettbewerb - und im Austausch".
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FDP-Vorsitzkandidat HÃ¶ne will Kubicki als Vize
- dts - 19. April 2026, 17:46 Uhr
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der FDP-Politiker Henning HÃ¶ne will fÃ¼r den Fall der Wahl zum Bundesvorsitzenden seinen Rivalen Wolfgang Kubicki zum Parteivize machen. "Sollte ich zum Bundesvorsitzenden gewÃ¤hlt werden, freue ich mich natÃ¼rlich, wenn er als mein Stellvertreter Teil des Teams ist", sagte HÃ¶ne dem "Spiegel".
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