Flagge von Bulgarien (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Sofia (dts Nachrichtenagentur) - Die Partei Progressives Bulgarien (PB) unter der FÃ¼hrung des ehemaligen PrÃ¤sidenten Rumen Radew ist bei der Parlamentswahl in Bulgarien klar stÃ¤rkste Kraft geworden.



Nach der AuszÃ¤hlung von etwa 68 Prozent der Stimmen lag PB mit einem Ergebnis von Ã¼ber 44 Prozent uneinholbar in FÃ¼hrung. Um den zweiten Platz gibt es derweil einen Zweikampf zwischen der konservativen GERB-Partei des ehemaligen MinisterprÃ¤sidenten Bojko Borissow (13 Prozent) und der reformistischen Koalition PP-DB (14 Prozent). Radew erklÃ¤rte am Wahlabend, dass er bereit fÃ¼r eine Koalitionsbildung sei, schloss jedoch auch die MÃ¶glichkeit einer Alleinregierung nicht aus.



Radew, der im Januar nach neun Jahren von der PrÃ¤sidentschaft zurÃ¼ckgetreten war, um bei den Wahlen antreten zu kÃ¶nnen, hatte im Dezember die Antikorruptionsproteste in Bulgarien unterstÃ¼tzt. Er versprach, das "oligarchische Regierungsmodell" abzuschaffen. Bulgarien hat in den letzten Jahren fragmentierte Parlamente erlebt, wobei Koalitionen seit 2021 nicht lÃ¤nger als ein Jahr hielten. Dem Ex-PrÃ¤sidenten wird oft eine pro-russische Haltung attestiert. Er rief unter anderem dazu auf, die Beziehungen zu Moskau zu erneuern, und kritisierte die Waffenlieferungen an die Ukraine. Er Ã¤uÃŸerte sich auch gegen das im MÃ¤rz unterzeichnete zehnjÃ¤hrige Verteidigungsabkommen zwischen Bulgarien und der Ukraine.

