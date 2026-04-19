Kassen und VZBV warnen vor VerwÃ¤sserung der Gesundheitsreform

Krankenhausbett (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach Protesten gegen den Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) warnen Kassen und VerbraucherschÃ¼tzer vor einer VerwÃ¤sserung der geplanten Reform.



"Es ist nicht nachvollziehbar, wie jetzt die verschiedenen VerbÃ¤nde der Ã„rzteschaft, der KrankenhÃ¤user und der Pharmaindustrie Horrorszenarien an die Wand malen und sogar den Patientinnen und Patienten mit einer schlechteren Versorgung drohen, um ihren eigenen Reformbeitrag mÃ¶glichst zu minimieren", sagte Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz). "Jetzt geht es darum, zu verhindern, dass sich unter dem enormen Druck der diversen InteressenverbÃ¤nde im Gesetzgebungsprozess die Belastungen hin zu den Versicherten verschieben."



Die VorstÃ¤ndin des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen (VZBV), Ramona Pop, ergÃ¤nzte: "Wir sehen, dass fÃ¼r Arzneimittel, fÃ¼r die Ã¤rztliche Versorgung in Praxen und in Kliniken zu viel Geld ausgegeben wird."



Die Gesundheitsministerin hatte am Donnerstag einen Gesetzentwurf vorgelegt, um im kommenden Jahr 20 Milliarden Euro einzusparen und damit neuerliche Beitragssteigerungen zu verhindern. Das Kabinett will die Reform schon bis Ende des Monats beschlieÃŸen. Vertreter der KassenÃ¤rzte und der Kliniken wehren sich gegen die geplante Bremse fÃ¼r Gehaltssteigerungen und das Streichen von VergÃ¼tungen und haben fÃ¼r Montag zu einer Pressekonferenz geladen.



Es sei zwar verstÃ¤ndlich, dass sich gerade alle Interessenvertreter sehr lautstark zu Wort meldeten, sagte Pop dazu. "Wir halten aber viele VorschlÃ¤ge zur Begrenzung der Ausgaben fÃ¼r sinnvoll, die nicht zur Mehrbelastung der Patienten fÃ¼hren." Sie ergÃ¤nzte: "Nach aktuellem Plan der Bundesregierung sollen die Patientinnen und Patienten 20 Prozent der Reformlasten schultern, durch deutlich hÃ¶here Zuzahlungen und LeistungskÃ¼rzungen beim Zahnersatz und Krankengeld. Das ist unsolidarisch und keine ausgewogene Belastungsverteilung mehr."



GKV-Chef Blatt sagte: "Wenn die Regierung den Rotstift bei den ZusatzvergÃ¼tungen fÃ¼r eine schnellere Terminvergabe ansetzt, ist das richtig, denn schnellere Termine gibt es ja kaum. FÃ¼r eine Leistungsverbesserung, die es nicht gibt, kann man auch kein zusÃ¤tzliches Geld verlangen." Das mÃ¼sse fÃ¼r alle Bereiche gelten. "Ich denke nur an neue Arzneimittel, die oft viel teurer, aber selten viel besser sind", so der GKV-Chef zur noz.

