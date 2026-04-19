Lifestyle

Kassen und VZBV warnen vor VerwÃ¤sserung der Gesundheitsreform

  • dts - 19. April 2026
Bild vergrößern: Kassen und VZBV warnen vor VerwÃ¤sserung der Gesundheitsreform
Krankenhausbett (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

.

Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Nach Protesten gegen den Gesetzentwurf von Gesundheitsministerin Nina Warken (CDU) warnen Kassen und VerbraucherschÃ¼tzer vor einer VerwÃ¤sserung der geplanten Reform.

"Es ist nicht nachvollziehbar, wie jetzt die verschiedenen VerbÃ¤nde der Ã„rzteschaft, der KrankenhÃ¤user und der Pharmaindustrie Horrorszenarien an die Wand malen und sogar den Patientinnen und Patienten mit einer schlechteren Versorgung drohen, um ihren eigenen Reformbeitrag mÃ¶glichst zu minimieren", sagte Oliver Blatt, Vorstandsvorsitzender des GKV-Spitzenverbandes, der "Neuen OsnabrÃ¼cker Zeitung" (noz). "Jetzt geht es darum, zu verhindern, dass sich unter dem enormen Druck der diversen InteressenverbÃ¤nde im Gesetzgebungsprozess die Belastungen hin zu den Versicherten verschieben."

Die VorstÃ¤ndin des Bundesverbandes der Verbraucherzentralen (VZBV), Ramona Pop, ergÃ¤nzte: "Wir sehen, dass fÃ¼r Arzneimittel, fÃ¼r die Ã¤rztliche Versorgung in Praxen und in Kliniken zu viel Geld ausgegeben wird."

Die Gesundheitsministerin hatte am Donnerstag einen Gesetzentwurf vorgelegt, um im kommenden Jahr 20 Milliarden Euro einzusparen und damit neuerliche Beitragssteigerungen zu verhindern. Das Kabinett will die Reform schon bis Ende des Monats beschlieÃŸen. Vertreter der KassenÃ¤rzte und der Kliniken wehren sich gegen die geplante Bremse fÃ¼r Gehaltssteigerungen und das Streichen von VergÃ¼tungen und haben fÃ¼r Montag zu einer Pressekonferenz geladen.

Es sei zwar verstÃ¤ndlich, dass sich gerade alle Interessenvertreter sehr lautstark zu Wort meldeten, sagte Pop dazu. "Wir halten aber viele VorschlÃ¤ge zur Begrenzung der Ausgaben fÃ¼r sinnvoll, die nicht zur Mehrbelastung der Patienten fÃ¼hren." Sie ergÃ¤nzte: "Nach aktuellem Plan der Bundesregierung sollen die Patientinnen und Patienten 20 Prozent der Reformlasten schultern, durch deutlich hÃ¶here Zuzahlungen und LeistungskÃ¼rzungen beim Zahnersatz und Krankengeld. Das ist unsolidarisch und keine ausgewogene Belastungsverteilung mehr."

GKV-Chef Blatt sagte: "Wenn die Regierung den Rotstift bei den ZusatzvergÃ¼tungen fÃ¼r eine schnellere Terminvergabe ansetzt, ist das richtig, denn schnellere Termine gibt es ja kaum. FÃ¼r eine Leistungsverbesserung, die es nicht gibt, kann man auch kein zusÃ¤tzliches Geld verlangen." Das mÃ¼sse fÃ¼r alle Bereiche gelten. "Ich denke nur an neue Arzneimittel, die oft viel teurer, aber selten viel besser sind", so der GKV-Chef zur noz.

  • Zur Startseite

    • Weitere Meldungen

    Schwesig kritisiert geplante KÃ¼rzungen bei Hautkrebsvorsorge scharf
    Schwesig kritisiert geplante KÃ¼rzungen bei Hautkrebsvorsorge scharf

    Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) kritisiert Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) scharf fÃ¼r die

    Mehr
    NRW-FDP-Landeschef Henning HÃ¶ne mit gutem Ergebnis wiedergewÃ¤hlt
    NRW-FDP-Landeschef Henning HÃ¶ne mit gutem Ergebnis wiedergewÃ¤hlt

    Duisburg (dts Nachrichtenagentur) - Im Rennen um den FDP-Bundesvorsitz bekommen NRW-Landeschef Henning HÃ¶ne etwas RÃ¼ckenwind aus seinem Landesverband. Auf dem Landesparteitag in

    Mehr
    Ministerin BÃ¤r: Deutscher Astronaut wird als erster EuropÃ¤er zum Mond fliegen
    Ministerin BÃ¤r: Deutscher Astronaut wird als erster EuropÃ¤er zum Mond fliegen

    Deutschland wird nach den Worten von Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r den ersten europÃ¤ischen Astronauten zum Mond schicken. In Verhandlungen mit der EuropÃ¤ischen

    Mehr
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Bahn-Chefin Palla: Investieren 20 Milliarden Euro bis 2030 in BahnhÃ¶fe
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Streiks bei der Lufthansa: Gewerkschaften stellen vorerst Pause in Aussicht
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    Airline-Verband warnt vor FlugausfÃ¤llen wegen Kerosinmangels ab Ende Mai in Europa
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Lindt will Schoko-WeihnachtsmÃ¤nner in diesem Jahr gÃ¼nstiger anbieten
    Lettland macht Druck beim Bau von Rail Baltica
    Lettland macht Druck beim Bau von Rail Baltica
    Insa: Hohe Energiepreise belasten fast drei Viertel
    Insa: Hohe Energiepreise belasten fast drei Viertel
    2. Bundesliga: Hannover und Paderborn trennen sich unentschieden
    2. Bundesliga: Hannover und Paderborn trennen sich unentschieden
    Iran-Krieg: Deutscher Marineeinsatz rÃ¼ckt wieder in weitere Ferne
    Iran-Krieg: Deutscher Marineeinsatz rÃ¼ckt wieder in weitere Ferne
    Bundesliga: Leipzig dreht nach Pause auf und siegt in Frankfurt
    Bundesliga: Leipzig dreht nach Pause auf und siegt in Frankfurt
    Angreifer erschieÃŸt sechs Menschen in Kiew - Polizei tÃ¶tet TÃ¤ter nach Geiselnahme in Laden
    Angreifer erschieÃŸt sechs Menschen in Kiew - Polizei tÃ¶tet TÃ¤ter nach Geiselnahme in Laden

    Top Meldungen

    Dax-Unternehmen zÃ¶gern bei Auszahlung der EntlastungsprÃ¤mie
    Dax-Unternehmen zÃ¶gern bei Auszahlung der EntlastungsprÃ¤mie

    Frankfurt am Main (dts Nachrichtenagentur) - Die von der Bundesregierung geplante EntlastungsprÃ¤mie wird bei der Ã¼berwiegenden Zahl der Dax-Unternehmen nur zÃ¶gerlich

    Mehr
    Ministerin Reiche lÃ¤dt Montag zu GesprÃ¤ch Ã¼ber Kerosinversorgung ein

    Angesichts eines mÃ¶glichen Kerosinmangels in Deutschland als Folge des Iran-Kriegs hat Bundeswirtschaftsministerin Katherina Reiche (CDU) versichert, sie nehme die Sorgen der

    Mehr
    Handwerk fordert Streichung der 1.000-Euro-PrÃ¤mie
    Handwerk fordert Streichung der 1.000-Euro-PrÃ¤mie

    Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Angesichts der scharfen Kritik aus der Wirtschaft fordert der Zentralverband des Deutschen Handwerks (ZDH) die Bundesregierung auf, die PlÃ¤ne

    Mehr

    WITTMANN MEDIA. © 2015 All rights reserved | Template by W3layouts