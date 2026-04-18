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NRW-FDP-Landeschef Henning HÃ¶ne mit gutem Ergebnis wiedergewÃ¤hlt

  • dts - 18. April 2026, 16:49 Uhr
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Henning HÃ¶ne (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Duisburg (dts Nachrichtenagentur) - Im Rennen um den FDP-Bundesvorsitz bekommen NRW-Landeschef Henning HÃ¶ne etwas RÃ¼ckenwind aus seinem Landesverband. Auf dem Landesparteitag in Duisburg wurde er am Samstag mit rund 85 Prozent der Delegiertenstimmen als Landesvorsitzender der FDP NRW wiedergewÃ¤hlt - ein fÃ¼r seine VerhÃ¤ltnisse sehr gutes Ergebnis.

2024 hatte er 79 Prozent Zustimmung bekommen, 2023 sogar nur 54 Prozent - und das ohne Gegenkandidaten. "Gemeinsam haben wir ein Ziel: Wir wollen das Comeback fÃ¼r Nordrhein-Westfalen schaffen", sagte HÃ¶ne am Samstag. Man wolle unter anderem "gegen den fetten Staat" kÃ¤mpfen, "damit die Wirtschaft wieder wachsen kann".

Frank SchÃ¤ffler (65 Prozent) und Katrin Helling-Plahr (74 Prozent) wurden als stellvertretende Landesvorsitzende wiedergewÃ¤hlt. Neuer stellvertretender Landesvorsitzender ist Alexander Steffen aus Ratingen, er erhielt 71 Prozent Zustimmung. GeneralsekretÃ¤r der Freien Demokraten in Nordrhein-Westfalen bleibt Moritz KÃ¶rner - er erhielt 77 Prozent Zustimmung.

HÃ¶ne will sich auf dem Bundesparteitag Ende Mai auch zum Parteichef der Bundes-FDP wÃ¤hlen lassen. Nach derzeitigem Stand wird es zu einer Kampfkandidatur gegen Wolfgang Kubicki kommen.

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