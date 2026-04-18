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Ministerin BÃ¤r: Deutscher Astronaut wird als erster EuropÃ¤er zum Mond fliegen

  • AFP - 18. April 2026, 11:39 Uhr
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Ein Deutscher soll als erster EuropÃ¤er zum Mond fliegen
Bild: AFP

Deutschland wird nach den Worten von Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r den ersten europÃ¤ischen Astronauten zum Mond schicken. In Verhandlungen mit der EuropÃ¤ischen Weltraumorganisation ESA habe sich die Bundesrepublik durchgesetzt, sagte BÃ¤r.

Deutschland wird nach den Worten von Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r den ersten europÃ¤ischen Astronauten zum Mond schicken. In Verhandlungen mit der EuropÃ¤ischen Weltraumorganisation ESA habe sich die Bundesrepublik gegen AnsprÃ¼che aus Frankreich und Italien durchgesetzt, sagte BÃ¤r im Podcast des Nachrichtenmagazins "Politico" vom Samstag. Offen sei, ob der Astronaut Alexander Gerst oder sein Kollege Matthias Maurer die Mission fliegen werde.Â 

"Uns ist es gelungen, dass der erste EuropÃ¤er, der zum Mond fliegen wird, ein Deutscher sein wird", sagte BÃ¤r. In den Verhandlungen mit der ESA sei dies "wirklich eine harte Arbeit" gewesen, "weil Frankreich und Italien auch Anspruch erhoben haben". Mit Blick auf den Zeitplan fÃ¼r eine solche Mondmission sagte BÃ¤r, derzeit erscheine das Jahr 2028 realistisch.Â 

Die US-RaumfahrtbehÃ¶rde Nasa strebt fÃ¼r das Jahr 2028 erstmals seit mehr als einem halben Jahrhundert wieder eine bemannte Landung auf dem Erdtrabanten an. Zuletzt waren US-Astronauten 1972 mit Apollo 17 auf dem Mond gelandet. KÃ¼rzlich hatten drei US-Astronauten und ein kanadischer Raumfahrer in Vorbereitung der bemannten Mond-Mission erfolgreich den Erdtrabanten umrundet.

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