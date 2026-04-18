Ministerin BÃ¤r: Deutscher Astronaut wird als erster EuropÃ¤er zum Mond fliegen

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Ein Deutscher soll als erster EuropÃ¤er zum Mond fliegen

Deutschland wird nach den Worten von Bundesforschungsministerin Dorothee BÃ¤r den ersten europÃ¤ischen Astronauten zum Mond schicken. In Verhandlungen mit der EuropÃ¤ischen Weltraumorganisation ESA habe sich die Bundesrepublik durchgesetzt, sagte BÃ¤r.