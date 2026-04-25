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Kretschmer bezeichnet Programm der AfD als "verrÃ¼ckt"

  • dts - 25. April 2026, 08:00 Uhr
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Michael Kretschmer (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Dresden (dts Nachrichtenagentur) - Sachsens MinisterprÃ¤sident Michael Kretschmer warnt vor einem mÃ¶glichen AfD-MinisterprÃ¤sidenten in Sachsen-Anhalt.

"Wenn man das Wahlprogramm von Sachsen-Anhalt liest, muss man sagen: Was fÃ¼r eine rÃ¼ckwÃ¤rtsgewandte Politik in der Bildung, der Wissenschaft oder der Europapolitik. Abschaffung der Schulpflicht, verrÃ¼ckt", sagte Kretschmer der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung". Auch den Angriff der AfD auf die Kirchen kritisiert der sÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident: "Man geriert sich als Verteidiger des christlichen Abendlandes - und will den Kirchen die Gelder wegnehmen."

Mit Umfragewerten nahe 40 Prozent steigt derzeit die Wahrscheinlichkeit einer AfD-gefÃ¼hrten Regierung in Sachsen-Anhalt. "Die Frage, wer regiert, entscheidet sehr viel", so Kretschmer in der FAS. "Das ist bereits der Fall, wenn es um einen OberbÃ¼rgermeister oder einen Landrat geht." Deshalb arbeite die CDU mit Sven Schulze daran, "dass es nicht zu einer AfD-Regierung kommt".

Auch fÃ¼r die in Mecklenburg-Vorpommern amtierende SPD-MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig spricht der Christdemokrat Kretschmer eine indirekte Wahlempfehlung aus: Sie sei "eine erfolgreiche MinisterprÃ¤sidentin" und "besonders durchsetzungsstark". "Solche PersÃ¶nlichkeiten, die auch bundespolitische Entscheidungen verÃ¤ndern kÃ¶nnen, sollten wiedergewÃ¤hlt werden", so der sÃ¤chsische MinisterprÃ¤sident in der FAS.

Von der These, dass die AfD sich in Regierungsverantwortung entzaubere, hÃ¤lt Kretschmer nichts. "Die LÃ¶sung, die AfD wieder kleiner zu machen, liegt nicht darin, sie in die Verantwortung zu bringen. Die LÃ¶sung liegt aber auch nicht in groÃŸen Demonstrationen gegen die AfD. Und auch nicht in BekenntnisschwÃ¼ren, dass man mit der AfD nicht zusammenarbeitet", so der sÃ¤chsische Regierungschef. "Demokratie und Rechtsstaat verteidigen wir am besten, indem wir zeigen, dass die Institutionen und die Verfahrensregeln, die wir uns geben, erfolgreich die Probleme des Landes lÃ¶sen. Das tun sie im Moment in den Augen eines groÃŸen Teils der BevÃ¶lkerung aber nicht ausreichend."

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