Gaza-Benefizkonzert mit Peter Fox abgesagt - Arena gesucht

Peter Fox (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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KÃ¶ln (dts Nachrichtenagentur) - Die Veranstalter eines Benefizkonzerts fÃ¼r die Menschen in Gaza und im Westjordanland nach dem Vorbild des Benefizkonzerts "together 4 Palestine", das im September 2025 in der Wembley Arena in London stattgefunden hat, suchen einen neuen Veranstaltungsort. Die Lanxess-Arena in KÃ¶ln habe ihre Zusage fÃ¼r den Termin am 29. MÃ¤rz 2026 zurÃ¼ckgezogen, berichtet die "taz" (Dienstagausgabe).



"Wir kÃ¶nnen nur darÃ¼ber spekulieren, was die GrÃ¼nde fÃ¼r die Absage sind und ob da jemand interventiert hat", sagte die Musikerin Maidline Aurie der Tageszeitung. Sie gehÃ¶rt zu dem vierkÃ¶pfigen Team, das monatelang daran gearbeitet hat, das Benefizkonzert zu realisieren. FÃ¼r das deutsche Pendant hatten sich nach Angaben der Veranstalter bereits KÃ¼nstler wie Peter Fox, Nico Santos, die Band Bonaparte und das Frauentrio Monrose sowie UnterstÃ¼tzer wie Jan Delay, Emilia Roig und KÃ¼bra GÃ¼mÃ¼say gefunden.



Ein Pressesprecher der Lanxess-Arena erklÃ¤rte auf Anfrage der "taz", das Event sei "zu keinem Zeitpunkt bestÃ¤tigt" gewesen. Aus Nachrichten der Hallen-Betreiber an die KÃ¼nstler geht laut "taz" aber hervor, dass ein mÃ¶gliches Sicherheitsrisiko und Angst vor "begleitenden Demonstrationen" als GrÃ¼nde angefÃ¼hrt wurden, warum das Konzert fÃ¼r den eigentlich anvisierten 29. MÃ¤rz abgesagt wurde. Auf die Frage, ob es mÃ¶glich wÃ¤re, das Konzert zu einem anderen Zeitpunkt am gleichen Ort nachzuholen, antwortete das Unternehmen nicht. Man "bitte um VerstÃ¤ndnis, dass wir nicht mehr zu internen Booking-Anfragen kommunizieren kÃ¶nnen", schrieb ein Pressesprecher.



Auch die Suche nach einer Ersatzlocation gestalte sich schwer, sagte Aurie. "Selbst die Orte, an die wir ausweichen wollten, haben dann plÃ¶tzlich abgesagt." Aufgeben wollen die KÃ¼nstler ihr Projekt aber nicht. "Wir sind weiterhin fest entschlossen, dass diese SolidaritÃ¤tsveranstaltung stattfindet", sagte der Rapper Chima. "Wir wissen, dass dieses Line-Up normalerweise reicht, um eine groÃŸe Halle oder Arena zu bekommen. Da wÃ¼rde normalerweise sofort jeder sagen, das machen wir."



Der Musiker glaubt, dass das Thema in Deutschland auf Vorbehalte stoÃŸe. "Viele KÃ¼nstler in Deutschland halten sich bei dem Thema zurÃ¼ck, aus Angst vor Antisemitismus-VorwÃ¼rfen". Deshalb sei es schon nicht einfach gewesen, so viele KÃ¼nstler zusammen zu bringen. "Niemand hat offen gesagt: ich traue mich nicht oder ich unterstÃ¼tze das nicht", so Chima. "Es hieÃŸ nur oft: Wir wÃ¼rden ja gerne, aber wir sind gerade auf Tour. Oder: Ich mache gerade Pause. Oder Urlaub. Es gab jede Menge BegrÃ¼ndungen dafÃ¼r, warum man gerade keine Zeit hat."



Die "taz" hat diverse Musiker angefragt, ob sie sich vorstellen kÃ¶nnten, bei so einem Benefizkonzert mitzumachen, darunter Herbert GrÃ¶nemeyer, die Toten Hosen, Nina Hagen, Sebastian Krumbiegel von den Prinzen, die Antilopen Gang, Tocotronic und die Sterne. Bis Redaktionsschluss am Montag, dem 27. April 2026, hat keiner auf die Anfrage geantwortet.



Pierre Bagoirry alias Peter Fox sagte, er sei "kein PalÃ¤stina-Aktivist, sondern ein politisch interessierter BÃ¼rger", der von den Veranstaltern angesprochen worden sei. "Seit das Thema mitsamt den aufwÃ¼hlenden Bildern aus dem Gazastreifen aus den Medien verschwunden ist, hat sich die Situation der Menschen vor Ort ja nicht wirklich verbessert." Darum wollte er mit Teilen seiner Band Seeed beim Benefizkonzert in KÃ¶ln auftreten. "Kinder kÃ¶nnen immer noch nicht zur Schule gehen, eine funktionierende Infrastruktur gibt es in Gaza quasi nicht", so der KÃ¼nstler. "Inzwischen wird auch im Westjordanland die israelische Siedlungspolitik weiter aggressiv vorangetrieben, so dass schon ziemlich offensichtlich ist, dass die PalÃ¤stinenser durch Israel mit allen Mitteln komplett verdrÃ¤ngt und vertrieben werden sollen".

