"Witwe im Wartestand": Melania Trump empÃ¶rt Ã¼ber Ã„uÃŸerung von US-Moderator Kimmel

Melania Trump (l.) und Jimmy Kimmel

US-First Lady Melania Trump hat scharfe Kritik an US-Moderator Jimmy Kimmel geÃ¼bt, der sie in einer Fernsehsendung 'Witwe im Wartestand' genannt hatte. Kimmels Worte seien 'Ã¤tzend und verschlechtern das kranke politische Klima', erklÃ¤rte Trump.

US-First Lady Melania Trump hat scharfe Kritik an US-Moderator Jimmy Kimmel geÃ¼bt, nachdem er sie in seiner Show als "Witwe im Wartestand" bezeichnet hatte. Kimmels Worte seien "Ã¤tzend und verschlechtern das kranke politische Klima in den USA", schrieb die 56-JÃ¤hrige am Montag im Onlinedienst X. Den Sender ABC forderte die Frau von US-PrÃ¤sident Donald Trump auf, gegen Kimmel vorzugehen: "Genug ist genug. Es ist Zeit fÃ¼r ABC, Stellung zu beziehen."



Kimmel hatte die Bemerkung am vergangenen Donnerstag in seiner Sendung gemacht, also zwei Tage vor dem Schusswaffenvorfall am Rande des Korrespondenten-Dinners mit US-PrÃ¤sident Trump in Washington am Samstagabend. Dabei hatte ein bewaffneter Mann versucht, eine Sicherheitskontrolle ein Stockwerk Ã¼ber dem Eingang zu dem Veranstaltungssaal zu Ã¼berwinden. Bei seiner Festnahme fielen mehrere SchÃ¼sse. Nach Angaben aus Regierungskreisen wollte der Mann offenbar Trump und weitere US-Regierungsmitglieder tÃ¶ten.



Im Anschluss an den Vorfall ereiferten sich zahlreiche rechte Kommentatoren Ã¼ber Kimmels Ã„uÃŸerung und forderten dessen Entlassung. Kimmel hatte in der Sendung die Rolle des Gastgebers beim bevorstehenden Korrespondenten-Dinner Ã¼bernommen, bei dem Ã¼blicherweise viel gescherzt wird. Dabei wandte er sich an die imaginÃ¤r im Publikum sitzende PrÃ¤sidentengattin und sagte, "Mrs. Trump, Sie strahlen wie eine Witwe im Wartestand."



Der prominente Late-Night-Moderator kann bereits auf eine lang andauernde Privatfehde mit dem Trumps zurÃ¼ckblicken. Im September hatte ABC Kimmels Show auf Betreiben der Trump-Regierung vorÃ¼bergehend abgesetzt. Zuvor hatte der Moderator Trumps Maga-Bewegung vorgeworfen, sich die Ermordung des ultrarechten Aktivisten Charlie Kirk politisch zunutze zu machen. Nach heftiger Kritik an der Absetzung vollzog der ABC-Mutterkonzern Disney schlieÃŸlich eine Kehrtwende und nahm Kimmels Show wieder ins Programm.