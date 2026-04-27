UmweltstaatssekretÃ¤r lobt "Koalition der Ausstiegs-Macher"

Greenpeace-Protest fÃ¼r Klimaschutz (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Vor der internationalen Konferenz in Kolumbien zum Ausstieg aus fossilen EnergietrÃ¤gern hat UmweltstaatssekretÃ¤r Jochen Flasbarth (SPD) von einem positiven Signal gesprochen. "In Santa Marta kommt erstmals eine Koalition der Ausstiegs-Macher zusammen. Dass diese Vorreiterkoalition schon so groÃŸ ist, ist ein ermutigendes Zeichen", sagte er am Montag mit Blick auf die Ã¼ber 60 TeilnehmerlÃ¤nder. "Relevante Teile der Weltgemeinschaft sind bereit, die Ursachen der aktuellen fossilen Energiekrise anzugehen."



Flasbarth warb fÃ¼r den verstÃ¤rkten Einsatz von Alternativen zu Kohle, Ã–l und Gas. "Zum GlÃ¼ck gibt es gute Gegenmittel gegen fossile AbhÃ¤ngigkeiten: der Ausbau der erneuerbaren Energien, Investitionen in Netze und Speicher und die Elektrifizierung von MobilitÃ¤t und WÃ¤rmeversorgung", erklÃ¤rte er. "All das treiben wir national und international voran."



Der SPD-Politiker verteidigte die internationale Klima-Diplomatie. "Letztlich braucht es beides: Konferenzen fÃ¼r Vorreiterallianzen wie in Santa Marta und Konferenzen, die einen globalen Konsens vorbereiten wie den Petersberger Klimadialog", so Flasbarth. "Denn um global verbindliche Entscheidungen auf der Weltklimakonferenz zu erreichen, braucht es gute Beispiele aus der Praxis und gute Diplomatie zwischen unterschiedlichen Interessengruppen, um am Ende zu einstimmigen Ergebnissen zu kommen."



Mehr als 60 Regierungen wollen am 28. und 29. April auf Einladung von Kolumbien und den Niederlanden an der Konferenz in Santa Marta, Kolumbien, teilnehmen. MÃ¶gliche Ergebnisse der Konferenz sollen in den von der brasilianischen COP30-PrÃ¤sidentschaft angekÃ¼ndigten internationalen Fahrplan zur Abkehr fossiler Energien einflieÃŸen. Dieser soll vor der COP31 in Antalya im November 2026 verÃ¶ffentlicht werden.



Bei der Weltklimakonferenz COP30 in Brasilien im vergangenen Jahr hatten die Regierungen Kolumbiens und der Niederlande angekÃ¼ndigt, die internationale Konferenz zur Abkehr von fossilen Energien auszurichten. Die Abkehr von fossilen Brennstoffen ist ein zentrales Ziel, das alle Vertragsstaaten des Paris-Abkommens gemeinsam auf der Weltklimakonferenz COP28 in Dubai im Jahr 2023 beschlossen haben.



Deutschland hat sich mit dem Bundes-Klimaschutzgesetz rechtlich dazu verpflichtet, bis 2045 klimaneutral zu sein. Dies setzt nach Angaben des Bundesumweltministeriums einen weitestgehenden Ausstieg aus den fossilen Energien schon zum Ende der 2030er Jahre voraus.

