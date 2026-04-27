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Bartsch lehnt SPD-Vorschlag zur Aussetzung der Schuldenbremse ab

  • dts - 27. April 2026, 13:28 Uhr
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Dietmar Bartsch (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Obmann der Linken im Haushaltsausschuss des Bundestags, Dietmar Bartsch, hat sich gegen den Vorschlag von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch gestellt, wegen des Irankriegs zusÃ¤tzliche Schulden zuzulassen.

Schon die bisherige Neuverschuldung sei nicht in ausreichendem MaÃŸe fÃ¼r die versprochenen Investitionen und Strukturreformen eingesetzt worden. Nun ausgerechnet kriegsbedingte Kosten noch obendraufzulegen, lehnt Bartsch ab.

Dem Nachrichtensender "Welt" sagte Bartsch am Montag: "Ich sehe das alles mit groÃŸer Sorge. Wir haben ja eine Debatte um die Schuldenbremse. Ich finde diese Schuldenbremse grundsÃ¤tzlich falsch. Aber noch falscher ist, sie fÃ¼r MilitÃ¤rausgaben auszusetzen und ansonsten bestehen zu lassen. Das ist ein Riesenproblem. Und deshalb: Schulden sind abstrakt nicht unbedingt was Schlechtes. Die Frage ist: WofÃ¼r? Und wenn es jetzt darum geht, alle Probleme nur mit Geld zuzuschÃ¼tten, da bin ich schlicht dagegen." Stattdessen mÃ¼sse man das tun, "was versprochen worden ist", so Bartsch - nÃ¤mlich "Reformen in den verschiedenen Sektoren, bei der Rente, im Gesundheitswesen, insgesamt, was den Zusammenhalt betrifft".

Ein Ãœberschreitungsbeschluss fÃ¼r "auÃŸergewÃ¶hnliche Notsituationen" wÃ¤re wohl im andauernden Kriegsfall mit dem Grundgesetz vereinbar, aber Bartsch befÃ¼rchtet fÃ¼r den Fall nur noch hÃ¶here RÃ¼stungsausgaben zulasten von eigentlich benÃ¶tigten Investitionen und Reformen: "Man wird das alles nicht schultern, wenn man bei der Verteidigung sagt `whatever it takes, da kÃ¶nnen Milliarden ausgegeben werden`. Ich bin im Verteidigungsetat zustÃ¤ndig und ich sehe, wie Milliarden teilweise verschleudert werden. Das kann so nicht weitergehen."

Schon das bisherige SondervermÃ¶gen sei nicht im versprochenen Sinne verwendet worden, moniert Bartsch: "Wir sehen, was damit passiert, und irgendwann ist auch dieses SondervermÃ¶gen zu Ende. Wenn es nicht wirklich Strukturreformen gibt, dann werden wir in riesige Probleme kommen. Vor allen Dingen hat das alles nichts damit zu tun, was der heutige Kanzler damals als OppositionsfÃ¼hrer im Wahlkampf gesagt hat. Da hat er noch ganz andere Positionen vertreten. Heute verwaltet er das Land. Das ist ein Riesenproblem. Ich glaube, wir sind wirklich an der Schwelle, dass es dringend, dringend Reformen, die den Zusammenhalt im Land sichern, braucht."

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