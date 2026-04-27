Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch entfachten Debatte Ã¼ber neue Schulden wegen des Irankriegs warnt die Union erneut vor einem solchen Schritt.
ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag) am Rande der Vorstandsklausur der Unionsfraktion in Berlin: "Das wÃ¤re auch ein schlechtes Zeichen, da die Politik dann sehr einfallslos erscheint in diesen herausfordernden Zeiten."
Die Koalition mache so viele Schulden wie seit langer Zeit nicht mehr. "Noch mehr Schulden werden die Probleme nicht lÃ¶sen, sondern es wird dann immer schwieriger in der Zukunft", ergÃ¤nzte Bilger. Stattdessen mÃ¼sse es nun darum gehen, "dass wir die Wirtschaft in Schwung bringen, dass wir Reformen machen, auch Einsparungen erzielen im Haushalt", so der CDU-Politiker weiter.
Lifestyle
Bilger nennt Aussetzung der Schuldenbremse "sehr einfallslos"
- dts - 27. April 2026, 12:38 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch entfachten Debatte Ã¼ber neue Schulden wegen des Irankriegs warnt die Union erneut vor einem solchen Schritt.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Obmann der Linken im Haushaltsausschuss des Bundestags, Dietmar Bartsch, hat sich gegen den Vorschlag von SPD-Fraktionschef Matthias MierschMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Poker um die geplante Gesundheitsreform von Ministerin Nina Warken (CDU) geht vor dem geplanten Kabinettsbeschluss ungebremst weiter. "DieMehr
Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Russland hat am Montag den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, einbestellt. Das russische AuÃŸenministerium nannte alsMehr
Top Meldungen
NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach. Die Erwartungen der Verbraucher sÃ¤nken aktuell nochMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich etwas verbessert. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen im April auf +0,1 Punkte, nach -0,7Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wird laut der Vorsitzenden des Tourismusausschusses des Bundestages, Anja KarliczekMehr