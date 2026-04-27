Bilger nennt Aussetzung der Schuldenbremse "sehr einfallslos"

Steffen Bilger (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch entfachten Debatte Ã¼ber neue Schulden wegen des Irankriegs warnt die Union erneut vor einem solchen Schritt.



ParlamentsgeschÃ¤ftsfÃ¼hrer Steffen Bilger (CDU) sagte der "Rheinischen Post" (Dienstag) am Rande der Vorstandsklausur der Unionsfraktion in Berlin: "Das wÃ¤re auch ein schlechtes Zeichen, da die Politik dann sehr einfallslos erscheint in diesen herausfordernden Zeiten."



Die Koalition mache so viele Schulden wie seit langer Zeit nicht mehr. "Noch mehr Schulden werden die Probleme nicht lÃ¶sen, sondern es wird dann immer schwieriger in der Zukunft", ergÃ¤nzte Bilger. Stattdessen mÃ¼sse es nun darum gehen, "dass wir die Wirtschaft in Schwung bringen, dass wir Reformen machen, auch Einsparungen erzielen im Haushalt", so der CDU-Politiker weiter.

