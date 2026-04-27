Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Russland hat am Montag den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, einbestellt.
Das russische AuÃŸenministerium nannte als Grund die angebliche UnterstÃ¼tzung eines deutschen Abgeordneten fÃ¼r eine tschetschenische "Terrororganisation". Die Bundesregierung wies die VorwÃ¼rfe als "haltlos" zurÃ¼ck.
Dem CDU-AuÃŸenpolitiker Roderich Kiesewetter wurde offenbar vorgeworfen, sich kÃ¼rzlich in Kiew mit dem AnfÃ¼hrer der in Russland verbotenen Gruppierung "Tschetschenische Republik Itschkerien" getroffen und deren "antirussische AktivitÃ¤ten" befÃ¼rwortet zu haben.
Das russische AuÃŸenministerium wertete das angebliche Treffen als Beweis dafÃ¼r, dass die deutschen BehÃ¶rden beabsichtigten, sich in die inneren Angelegenheiten Russlands einzumischen und Gefahren fÃ¼r dessen nationale Sicherheit zu schaffen.
Bereits im Juni war Lambsdorff vom russischen AuÃŸenministerium wegen einer angeblichen "Verfolgung" russischer Journalisten in Deutschland einbestellt worden. Das AuswÃ¤rtige Amt in Berlin hatte die VorwÃ¼rfe bereits damals entschieden zurÃ¼ckgewiesen.
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Russland bestellt deutschen Botschafter ein
- dts - 27. April 2026, 11:57 Uhr
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Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Russland hat am Montag den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, einbestellt.
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