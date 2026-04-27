Nach geplatztem US-GesprÃ¤ch: Irans AuÃŸenminister trifft Putin

St. Petersburg (dts Nachrichtenagentur) - Irans AuÃŸenminister Abbas Araghchi hat sich in St. Petersburg mit dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin getroffen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete am Montag, Putin habe das iranische Volk als "mutig und heldenhaft" bezeichnet, es kÃ¤mpfe fÃ¼r seine SouverÃ¤nitÃ¤t.
Russland sei bereit, "alles in seiner Macht Stehende zu tun, um so schnell wie mÃ¶glich Frieden im Nahen Osten zu schaffen" und beabsichtige, die "strategischen Beziehungen zum Iran" fortzusetzen.
Zuvor hatte Araghchi wÃ¤hrend eines Besuchs in Pakistan eine Liste mit Teherans "roten Linien" Ã¼bergeben, die an die USA weitergeleitet werden sollten. Diese umfassten unter anderem das iranische Nuklearprogramm und die Situation in der StraÃŸe von Hormus. Araghchi sprach von "guten Konsultationen mit unseren Freunden in Pakistan", es sei "glÃ¼cklicherweise ein sehr erfolgreicher Besuch" gewesen.
Vor dem Weiterflug nach Russland hatte er auÃŸerdem einen kurzen Zwischenstopp im Oman eingelegt, einem, wie er sagte, "befreundeten Nachbarland, das in diesem Krieg eine sehr positive Position eingenommen hat". Weil Iran und Oman beide Anrainerstaaten der StraÃŸe von Hormus sind, seien Konsultationen zu diesem Thema "unerlÃ¤sslich". Die sichere Durchfahrt durch die StraÃŸe von Hormus sei "ein wichtiges globales Anliegen, und als zwei Anrainerstaaten dieser Meerenge mÃ¼ssen wir eng zusammenarbeiten, um unsere gemeinsamen Interessen zu wahren", so der iranische AuÃŸenminister. "GlÃ¼cklicherweise gibt es viele Gemeinsamkeiten zwischen uns und Oman, und es wurden Vereinbarungen getroffen, die Konsultationen auf Expertenebene fortzusetzen."
Die GesprÃ¤che zwischen den USA und dem Iran waren am Wochenende ins Stocken geraten, nachdem US-PrÃ¤sident Donald Trump die Reise seiner Gesandten nach Pakistan abgesagt hatte.
Unterdessen soll der Iran laut US-Medienberichten hinter den Kulissen einen neuen Vorschlag unterbreitet haben, der die WiedererÃ¶ffnung der StraÃŸe von Hormus vorsieht. Teheran soll von Washington allerdings verlangen, den Krieg zuerst zu beenden und Garantien zu geben, dass er nicht wieder aufgenommen wird - erst danach sollen Verhandlungen beginnen.
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Nach geplatztem US-GesprÃ¤ch: Irans AuÃŸenminister trifft Putin
- dts - 27. April 2026, 16:26 Uhr
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St. Petersburg (dts Nachrichtenagentur) - Irans AuÃŸenminister Abbas Araghchi hat sich in St. Petersburg mit dem russischen PrÃ¤sidenten Wladimir Putin getroffen. Die staatliche russische Nachrichtenagentur Tass berichtete am Montag, Putin habe das iranische Volk als "mutig und heldenhaft" bezeichnet, es kÃ¤mpfe fÃ¼r seine SouverÃ¤nitÃ¤t.
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