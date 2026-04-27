Poker um Gesundheitsreform geht weiter

Nina Warken (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Poker um die geplante Gesundheitsreform von Ministerin Nina Warken (CDU) geht vor dem geplanten Kabinettsbeschluss ungebremst weiter. "Die regierungsinternen Beratungen dauern derzeit an", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag der dts Nachrichtenagentur.



Man sei aber "optimistisch", dass der Gesetzentwurf am Mittwoch ins Kabinett komme. Kurzfristige Ã„nderungen an dem zuletzt etwa 160 Seiten dicken Referentenentwurf sind demnach nicht ausgeschlossen, noch bevor er ins parlamentarische Verfahren geht.



Auch Ã¼bers Wochenende hatte es Kritik an den geplanten KÃ¼rzungen im Gesundheitsbereich gehagelt, unter anderem aus den SozialverbÃ¤nden aber auch aus Union und der SPD. So hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mehr Geld zur Absicherung der BÃ¼rgergeldbezieher gefordert, der SPD-GeneralsekretÃ¤r forderte eine stÃ¤rkere Belastung der Pharmakonzerne. Die GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion will am Dienstag auf einer Klausurtagung einen Gegenvorschlag beschlieÃŸen.

