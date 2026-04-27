Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Poker um die geplante Gesundheitsreform von Ministerin Nina Warken (CDU) geht vor dem geplanten Kabinettsbeschluss ungebremst weiter. "Die regierungsinternen Beratungen dauern derzeit an", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag der dts Nachrichtenagentur.
Man sei aber "optimistisch", dass der Gesetzentwurf am Mittwoch ins Kabinett komme. Kurzfristige Ã„nderungen an dem zuletzt etwa 160 Seiten dicken Referentenentwurf sind demnach nicht ausgeschlossen, noch bevor er ins parlamentarische Verfahren geht.
Auch Ã¼bers Wochenende hatte es Kritik an den geplanten KÃ¼rzungen im Gesundheitsbereich gehagelt, unter anderem aus den SozialverbÃ¤nden aber auch aus Union und der SPD. So hatte NRW-Gesundheitsminister Karl-Josef Laumann (CDU) mehr Geld zur Absicherung der BÃ¼rgergeldbezieher gefordert, der SPD-GeneralsekretÃ¤r forderte eine stÃ¤rkere Belastung der Pharmakonzerne. Die GrÃ¼nen-Bundestagsfraktion will am Dienstag auf einer Klausurtagung einen Gegenvorschlag beschlieÃŸen.
Lifestyle
Poker um Gesundheitsreform geht weiter
- dts - 27. April 2026, 12:30 Uhr
.
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Poker um die geplante Gesundheitsreform von Ministerin Nina Warken (CDU) geht vor dem geplanten Kabinettsbeschluss ungebremst weiter. "Die regierungsinternen Beratungen dauern derzeit an", sagte ein Sprecher des Gesundheitsministeriums am Montag der dts Nachrichtenagentur.
Weitere Meldungen
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Der Obmann der Linken im Haushaltsausschuss des Bundestags, Dietmar Bartsch, hat sich gegen den Vorschlag von SPD-Fraktionschef Matthias MierschMehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der von SPD-Fraktionschef Matthias Miersch entfachten Debatte Ã¼ber neue Schulden wegen des Irankriegs warnt die Union erneut vor einemMehr
Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Russland hat am Montag den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, einbestellt. Das russische AuÃŸenministerium nannte alsMehr
Top Meldungen
NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach. Die Erwartungen der Verbraucher sÃ¤nken aktuell nochMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich etwas verbessert. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen im April auf +0,1 Punkte, nach -0,7Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wird laut der Vorsitzenden des Tourismusausschusses des Bundestages, Anja KarliczekMehr