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Professorin schlÃ¤gt Alarm: Berliner Unis in desastrÃ¶sem Zustand

  • dts - 25. April 2026, 09:19 Uhr
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Technische UniversitÃ¤t Berlin (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die Berliner Unis sind laut Geraldine Rauch, bis MÃ¤rz PrÃ¤sidentin der Technischen UniversitÃ¤t (TU), in einem desastrÃ¶sen Zustand.

In HÃ¶rsÃ¤len tropfe es von der Decke, "Eimer stehen wie selbstverstÃ¤ndlich mitten in EingÃ¤ngen, Laboren und HÃ¶rsÃ¤len - notdÃ¼rftig abgesperrt mit Flatterband", schreibt sie in einem Gastbeitrag fÃ¼r die "Berliner Morgenpost" (Samstagsausgabe). Ganze GebÃ¤ude seien mittlerweile gesperrt.

Gleichzeitig wÃ¼rden die StudierendenbeitrÃ¤ge steigen und in den nÃ¤chsten Jahren bis zu 14 Prozent aller StudienplÃ¤tze aus KostengrÃ¼nden gestrichen. "Schon bald werden Hochschulen ihre laufenden Kosten nicht mehr alleine tragen kÃ¶nnen, in der freien Wirtschaft kÃ¤me das einer Insolvenz gleich", schreibt Rauch.

Die Professorin, die derzeit an der CharitÃ© Berlin das Institut fÃ¼r Biometrie und klinische Epidemiologie leitet, fordert fÃ¼r die 200.000 Studenten an den Berliner Unis "echte Mitbestimmung bei hochschulpolitischen Entscheidungen" und eine verlÃ¤ssliche Finanzierung, die derzeit nicht gegeben sei. Wichtig sei auch "eine Wohnraumpolitik, die Studierende nicht im Regen stehen lÃ¤sst".

Vor der Abgeordnetenhauswahl am 20. September hÃ¤tten die Parteien die WÃ¤hlergruppe der Studenten noch nicht richtig im Blick: "Studierende tauchen in Programmen auf, aber selten als konkrete politische PrioritÃ¤t. Es wird Ã¼ber sie gesprochen - selten mit ihnen".

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