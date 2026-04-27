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Maifeiertag: ADAC warnt vor Staus an verlÃ¤ngertem Wochenende

  • AFP - 27. April 2026, 11:45 Uhr
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Autobahn
Bild: AFP

Angesichts des verlÃ¤ngerten Wochenendes erwartet der ADAC viel Verkehr auf den deutschen Autobahnen. Der Tag vor dem Maifeiertag gehÃ¶re traditionell zu den staureichsten des Jahres, teilte der Automobilklub in MÃ¼nchen mit.

Angesichts des verlÃ¤ngerten Wochenendes erwartet der ADAC viel Verkehr auf den deutschen Autobahnen. Der Tag vor dem Maifeiertag gehÃ¶re traditionell zu den staureichsten des Jahres, teilte der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mit. Viele nutzten die Gelegenheit fÃ¼r einen Kurzurlaub, einen Ausflug oder einen Besuch bei Freunden oder der Familie.

Besonders hoch ist die Staugefahr laut ADAC in Richtung SÃ¼den zu den Alpen, an die KÃ¼sten sowie in andere beliebte Ausflugsregionen. Vor allem am Donnerstagnachmittag- und abend sowie am Freitagvormittag mÃ¼sses mit erheblichen VerzÃ¶gerungen gerechnet werden. Am Sonntag setze vor allem am Nachmittag leichter RÃ¼ckreiseverkehr ein.

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