Angesichts des verlÃ¤ngerten Wochenendes erwartet der ADAC viel Verkehr auf den deutschen Autobahnen. Der Tag vor dem Maifeiertag gehÃ¶re traditionell zu den staureichsten des Jahres, teilte der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mit. Viele nutzten die Gelegenheit fÃ¼r einen Kurzurlaub, einen Ausflug oder einen Besuch bei Freunden oder der Familie.
Besonders hoch ist die Staugefahr laut ADAC in Richtung SÃ¼den zu den Alpen, an die KÃ¼sten sowie in andere beliebte Ausflugsregionen. Vor allem am Donnerstagnachmittag- und abend sowie am Freitagvormittag mÃ¼sses mit erheblichen VerzÃ¶gerungen gerechnet werden. Am Sonntag setze vor allem am Nachmittag leichter RÃ¼ckreiseverkehr ein.
Lifestyle
Maifeiertag: ADAC warnt vor Staus an verlÃ¤ngertem Wochenende
- AFP - 27. April 2026, 11:45 Uhr
Angesichts des verlÃ¤ngerten Wochenendes erwartet der ADAC viel Verkehr auf den deutschen Autobahnen. Der Tag vor dem Maifeiertag gehÃ¶re traditionell zu den staureichsten des Jahres, teilte der Automobilklub in MÃ¼nchen mit.
Angesichts des verlÃ¤ngerten Wochenendes erwartet der ADAC viel Verkehr auf den deutschen Autobahnen. Der Tag vor dem Maifeiertag gehÃ¶re traditionell zu den staureichsten des Jahres, teilte der Automobilklub am Montag in MÃ¼nchen mit. Viele nutzten die Gelegenheit fÃ¼r einen Kurzurlaub, einen Ausflug oder einen Besuch bei Freunden oder der Familie.
Weitere Meldungen
Moskau (dts Nachrichtenagentur) - Russland hat am Montag den deutschen Botschafter in Moskau, Alexander Graf Lambsdorff, einbestellt. Das russische AuÃŸenministerium nannte alsMehr
Ein Paketbote, der sich in Bayern auf der Flucht vor Hunden auf die Motorhaube eines Autos rettete, haftet nicht fÃ¼r mÃ¶gliche SchÃ¤den. Das entschied das Amtsgericht MÃ¼nchen inMehr
DrÃ¤ngler sind einer Umfrage zufolge das grÃ¶ÃŸte Ã„rgernis auf deutschen StraÃŸen. 44 Prozent regen sich darÃ¼ber auf, wie das Vergleichsportal Verivox am Montag mitteilte. MitMehr
Top Meldungen
NÃ¼rnberg (dts Nachrichtenagentur) - Die Verbraucherstimmung in Deutschland gibt infolge des Iran-Kriegs abermals nach. Die Erwartungen der Verbraucher sÃ¤nken aktuell nochMehr
MÃ¼nchen (dts Nachrichtenagentur) - Die Stimmung in der deutschen Exportwirtschaft hat sich etwas verbessert. Die Ifo-Exporterwartungen stiegen im April auf +0,1 Punkte, nach -0,7Mehr
Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Die geplante Senkung der Luftverkehrssteuer zum 1. Juli wird laut der Vorsitzenden des Tourismusausschusses des Bundestages, Anja KarliczekMehr