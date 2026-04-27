Paketbote springt auf Flucht vor Hunden auf Porsche: Keine Haftung fÃ¼r SchÃ¤den

Dalmatiner bei Hunderennen in GroÃŸbritannien

Ein Paketbote, der sich in Bayern auf der Flucht vor Hunden auf die Motorhaube eines Autos rettete, haftet nicht fÃ¼r mÃ¶gliche SchÃ¤den. Das entschied das Amtsgericht MÃ¼nchen.

Ein Paketbote, der sich in Bayern auf der Flucht vor Hunden auf die Motorhaube eines Autos rettete, haftet nicht fÃ¼r mÃ¶gliche SchÃ¤den. Das entschied das Amtsgericht MÃ¼nchen in einem am Montag verÃ¶ffentlichten Fall und wies die Klage ab. Der Paketzusteller hatte an einer HaustÃ¼r geklingelt, worauf drei Hunde - zwei Dalmatiner und ein kleiner Mischlingshund - bellend auf den Mann zustÃ¼rmten. Der Paketbote flÃ¼chtete sich daraufhin auf die Motorhaube eines neben dem Haus geparkten Wagens. (Az: 223 C 6838/25)



Der KlÃ¤ger geht davon aus, dass dadurch Kratzer und Dellen auf der Motorhaube entstanden, was eine Neulackierung erforderlich macht. Die Kosten dafÃ¼r wurden mit knapp 2724 Euro veranschlagt. Da sowohl der Paketbote als auch dessen Arbeitgeber nach dem Vorfall vom September 2024 eine Schadensregulierung verweigerten, klagte der Autobesitzer am Amtsgericht MÃ¼nchen.



Das Gericht wies die Klage im Februar ab. Es bezweifelte unter anderem, dass die SchÃ¤den tatsÃ¤chlich von dem Vorfall stammten, auch weil der KlÃ¤ger die Fotos erst Monate danach machte. Doch selbst wenn der Paketbote Kratzer verursacht hÃ¤tte, sei eine Haftung des Zustellers ausgeschlossen, weil dem KlÃ¤ger wegen dessen Tierhalterhaftung ein Mitverschulden zukomme.



Zwar befanden sich die Hunde nach Angaben des Autobesitzers und einer Zeugin noch drei bis vier Meter vom Paketzusteller entfernt, als sich dieser auf die Motorhaube des Wagens rettete, auch seien die Hunde nicht aggressiv gewesen. Dies befreie den KlÃ¤ger aber nicht von seiner Haftung als Tierhalter, befand das Gericht.



Es genÃ¼ge, dass das Bellen und Zurennen auf den Paktetboten bei diesem einen Schreck und einen Fluchtreflex ausgelÃ¶st hÃ¤tten. Der KlÃ¤ger hÃ¤tte seine drei Hunde besser unter Kontrolle halten mÃ¼ssen. Das Urteil ist rechtskrÃ¤ftig.