Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Diskussion Ã¼ber eine mÃ¶gliche Kandidatur der bayerischen LandtagsprÃ¤sidentin Ilse Aigner (CSU) fÃ¼r das Amt der BundesprÃ¤sidentin hat die AfD sich gegen die CSU-Politikerin ausgesprochen.
"Wir als AfD sind davon Ã¼berzeugt, dass der BundesprÃ¤sident eine Ã¼ber allen Parteien und Lagern stehende und in der gesamten Nation angesehene Respektsperson sein muss und nicht etwa ein versorgungsbedÃ¼rftiger Parteipolitiker, der das hÃ¶chste Staatsamt missbraucht, um weiterhin Parteipolitik zu betreiben", sagte AfD-Parteichefin Alice Weidel der "Bild" (Samstagausgabe).
Aigner habe in ihrem Amt als PrÃ¤sidentin des bayerischen Landtages "mehr als einmal unter Beweis gestellt, dass sie auch als ParlamentsprÃ¤sidentin die Rolle der Parteipolitikerin nicht ablegen kann und ihr die Interessen der regierenden CSU wichtiger sind als die Rechte der Opposition", so Weidel. Die AfD ziehe daraus eine klare Konsequenz. "FÃ¼r uns ist Ilse Aigner als BundesprÃ¤sidentin daher nicht wÃ¤hlbar."
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AfD lehnt Aigner als BundesprÃ¤sidentin ab
- dts - 25. April 2026
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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - In der Diskussion Ã¼ber eine mÃ¶gliche Kandidatur der bayerischen LandtagsprÃ¤sidentin Ilse Aigner (CSU) fÃ¼r das Amt der BundesprÃ¤sidentin hat die AfD sich gegen die CSU-Politikerin ausgesprochen.
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