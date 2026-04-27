CSU-Landesgruppenchef zur GKV-Reform: "Diesen Zeitplan halten wir"

Krankenhausbett (Archiv), via dts Nachrichtenagentur

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Berlin (dts Nachrichtenagentur) - Alexander Hoffmann, Landesgruppenchef der CSU im Bundestag, fordert, dass der Bund mehr Verantwortung fÃ¼r die Gesundheitskosten von BÃ¼rgergeldempfÃ¤ngern Ã¼bernimmt.



Zugleich kÃ¼ndigte er an, dass das Kabinett die Gesundheitsreform am Mittwoch auf den Weg bringen wird. "Der Zeitplan ist zu halten. Wir haben in der Villa Borsig vereinbart, dass wir die Ausgaben an die Einnahmen koppeln, daran wird sich nichts verÃ¤ndern", sagte er am Montag den Sendern RTL und ntv. Jetzt gehe es darum, ein Paket zu schnÃ¼ren, bei dem jeder natÃ¼rlich eigene Punkte habe und VerÃ¤nderungen wÃ¼nsche. "Das kann man vor dem Kabinett machen, aber dann auch im parlamentarischen Verfahren, aber wir sind zuversichtlich: Diesen Zeitplan halten wir", sagte Hoffmann.



Bei der GKV-Reform handle es sich um die grÃ¶ÃŸte Gesundheitsreform seit 20 Jahren, dementsprechend "schÃ¼ttelt man die nicht einfach aus dem Ã„rmel". Am Ende solle ein Paket entstehen, das die Menschen als gerecht empfÃ¤nden. "Deswegen ist es nur folgerichtig, dass die Parlamentarier und die Fraktionen dann im parlamentarischen Verfahren VerÃ¤nderungen vornehmen kÃ¶nnen, ohne das Paket auszuhÃ¶hlen", erklÃ¤rte Hoffmann.



Kritiker bemÃ¤ngeln, dass das Reformpaket die Auslagerung der Gesundheitskosten fÃ¼r BÃ¼rgergeldempfÃ¤nger nicht berÃ¼cksichtigt. Der Bund gewÃ¤hrt zwar einen Zuschuss, deckt die Kosten jedoch nicht vollstÃ¤ndig. Dadurch mÃ¼ssen die Beitragszahler der gesetzlichen Krankenversicherung weiterhin rund zwÃ¶lf Milliarden Euro mitfinanzieren. "Das wird von niemandem als gerecht empfunden und deswegen braucht es zumindest einen Einstieg in die richtige Richtung. Und dafÃ¼r streiten wir", sagte Hoffmann. Welchen Anteil der Bund zukÃ¼nftig von den Kosten Ã¼bernehmen soll, wollte Hoffmann nicht festlegen.

