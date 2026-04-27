Michael-Jackson-Biopic bricht am ersten US-Wochenende Musikfilm-Rekord

Jaafar Jackson

Seine Karriere durchbrach alle Barrieren - nun hat auch der Film Ã¼ber Pop-Star Michael Jackson einen Rekord eingefahren: Am ersten Wochenende in den USA wurden mit 'Michael' an den Kinokassen rund 97 Millionen Dollar (83 Millionen Euro) eingenommen.

Seine Karriere durchbrach alle Barrieren - nun hat auch der Film Ã¼ber Pop-Star Michael Jackson einen Rekord eingefahren: Am ersten Wochenende in den USA wurden mit "Michael" an den Kinokassen rund 97 Millionen Dollar (83 Millionen Euro) eingenommen. "Das ist ein Rekord-Start fÃ¼r eine Musikbiografie", sagte am Sonntag (Ortszeit) der Branchenexperte David A. Gross von Franchise Entertainment Research.Â



Der Film genieÃŸe hohe Zustimmung beim Publikum und wirke "wie eine WohlfÃ¼hloase und nostalgische Hommage", sagte Gross weiter. Doch Filmexperten urteilten eher negativ. "Die meisten Kritiker finden den Film oberflÃ¤chlich und bemÃ¤ngeln, dass er die schwierigen Aspekte im Leben des KÃ¼nstlers, darunter die VorwÃ¼rfe sexuellen Fehlverhaltens, ausblendet", sagte Gross.Â



Der von Antoine Fuqua inszenierte Film erzÃ¤hlt den Aufstieg von Michael Jackson vom Kinderstar zu einer der berÃ¼hmtesten Pop-Ikonen der Welt. In der Hauptrolle ist Jaafar Jackson, der Neffe des 2009 gestorbenen Popstars, zu sehen.



Weltweit spielte der auch in Deutschland bereits angelaufene Film bisher laut Branchenexperten rund 220 Millionen Dollar ein.