Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) kritisiert Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) scharf fÃ¼r die geplanten EinschrÃ¤nkungen bei der Hautkrebsvorsorge als Kassenleistung.
Schwesig sagte der "Bild am Sonntag": "Das Hautkrebs-Screening zu streichen, ist vÃ¶llig falsch. Bei der BekÃ¤mpfung von Krebs ist die FrÃ¼herkennung entscheidend. Wir mÃ¼ssen Krebs bekÃ¤mpfen. Die Zahlen fÃ¼r Hautkrebs sind alarmierend. Wir mÃ¼ssen PrÃ¤vention stÃ¤rken und nicht schwÃ¤chen."
Schwesig, die selbst eine Brustkrebserkrankung Ã¼berstanden hat, ergÃ¤nzte: "Es ist richtig, dass die Bundesregierung eine Gesundheitsreform plant. Die KrankenkassenbeitrÃ¤ge kÃ¶nnen nicht immer weiter steigen. Aber die muss auch gerecht und vernÃ¼nftig sein."
Bundesgesundheitsministerin Warken schrÃ¤nkt in ihrem Gesetzentwurf fÃ¼r eine Gesundheitsreform das Hautkrebs-Screening ein. KÃ¼nftig soll diese Kassenleistung, die Versicherten ab 35 Jahren alle zwei Jahre bezahlt wird, nur noch fÃ¼r Risikogruppen gelten.
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Schwesig kritisiert geplante KÃ¼rzungen bei Hautkrebsvorsorge scharf
- dts - 18. April 2026, 21:45 Uhr
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Schwerin (dts Nachrichtenagentur) - Mecklenburg-Vorpommerns MinisterprÃ¤sidentin Manuela Schwesig (SPD) kritisiert Bundesgesundheitsministerin Nina Warken (CDU) scharf fÃ¼r die geplanten EinschrÃ¤nkungen bei der Hautkrebsvorsorge als Kassenleistung.
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